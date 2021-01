31 ene 2021

Soñar con tener una rostro luminoso y rejuvenecido (aquí la crema que lo puede conseguir) sin proporcionarle los cuidados adecuados es como desear que te toque la lotería cuando ni siquiera has comprado un décimo. Estar tan estupenda como Jennifer Lopez cuesta lo suyo (tanto tiempo como dinero), pero lucir una cara fresca acorde a tu edad no es tan difícil. De hecho, hasta Isabel Preysler asegura que hay tres pasos beauty infalibles, que ella lleva a cabo en su rutina de belleza diaria, para presumir de rostro luminoso y rejuvenecido. Si sigues sus consejos y evitas los tres errores que te desvelamos a continuación, tu cutis estará estupendo.

No aplicarte SPF a diario

Te imaginabas que el protector iba a estar en primera posición, ¿verdad? El sol es uno de los factores externos que más daña y envejece la piel, así que usarlo todos los días es básico. No importa si hace sol o no, porque los rayos UVA, que son los que más daño cutáneo causan, están presentes tanto en los días soleados como en los nublados. La clave para que no te dé pereza usarlo siempre es que elijas una fórmula ligera, que se absorba rápido, que huela bien y que no deje manchas.

No hacerte una doble limpieza

Te lo hemos dicho infinidad de veces: la limpieza es el pilar fundamental para tener un rostro luminoso y de aspecto joven. Sin embargo, no sirve llevar a cabo este gesto de cualquier manera, ni solo por la noche. Al despertar puedes optar por un limpiador más rápido, como el agua micelar, pero al caer el sol es aconsejable que uses primero bálsamo o leche limpiadora para eliminar el maquillaje y la suciedad acumulada (la textura que más te guste o mejor se adapte a tu tipo de piel) y después continúes con un limpiador que necesite aclarado ofrecer una limpieza más profunda de los poros.

Exfolairte en exceso

Los expertos recomiendan exfoliarse el rostro con regularidad –una vez a la semana si la piel es mixta o seca e incluso dos si es grasa– para desprenderse de las células muertas para que la piel respire, pueda recibir mejor los cosméticos y resplandezca. Sin embargo, una exfoliación excesiva, sobre todo con ácidos que causan un hormigueo en la piel (retinol y glicólico) puede romper la barrera natural de la piel y provocar sequedad, irritación, rojeces o acné. Será mejor que te pases a una exfoliación más suave.