10 feb 2021

En ocasiones, las cejas pueden ser esa zona del rostro que olvidamos y descuidamos, sin embargo, debes saber que son un elemento a tener en cuenta -más importantes incluso que las pestañas- si quieres mejorar y elevar la mirada. Y ahora que la mascarilla es la protagonista de nuestro día a día, las cejas han pasado a ser el determinante de una mirada perfecta. Por ello, hemos fichado trucos para que estén más bonitas como este sérum barato que ayuda a que estén mas gruesas o el truco que sigue Ana Milán para conseguir una mirada de impacto. Ahora, hemos tomado nota del tratamiento al que recurre Lara Álvarez y sí, nos ha encantado.

La presentadora quiso compartir con los seguidores de su perfil de Instagram el secreto de sus cejas perfectas: el método Gornés Brows desarrollado por Anabel Gornés. Lara acudió a Tacha Beauty donde trabaja esta especialista en "crear miradas" y enseñó con un vídeo el resultado de sus cejas. "Hace dos años que no venía porque ella me hizo unas cejas fantásticas de la muerte y no ha hecho falta ni retocarlas ni nada porque se quedaron fijas, preciosas y perfectas. Pero ya tocaba y no puedo estar más contenta", comentó Lara.

Se trata de un método que lleva el nombre de Gornés Architectural Brows, que nace de la visión personal de su creadora Anabel Gornés, que ha logrado plasmar su sello desde el diseño, color e implantación del pigmento, usando como herramienta el microblading, y lograr así miradas perfectas, naturales y únicas en cada rostro. Con ayuda de un tébori (pluma de metal) y un blade (aguja de microblading) personal, Anabel realiza trazos con pigmento orgánico para crear "pelo a pelo" unas cejas carentes o ausentes o definir más las existentes.

Este tratamiento se realiza en dos sesiones. Una primera donde se diseña la mirada, se prepara el dibujo la ceja perfecto para ti y se procede la primera sesión de microbading. Entre cuatro y seis semanas después, se realizará una segunda cita en la que se devolverá el pigmento que haya perdido la piel. Un recurso con el que Lara parece estar más que satisfecha y al que recurre siempre para poder presumir de mirada y cejas perfectas.