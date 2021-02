10 feb 2021

La k-beauty coreana sigue siendo la reina de las rutinas de belleza facial, sobre todo para las mujeres que adoran mimar su piel a diario. Sin embargo, según declaró Pinterest en su estudio sobre tendencias beauty de finales del año pasado, el skinimalismo será una de las tendencias del cuidado de piel que más dará de qué hablar durante 2021 y las más adorada por las más perezosas.

Este nuevo movimiento, que consiste en simplificar la rutina de belleza de la piel, es muy fan de los tratamientos dos en uno que nos ahorran tiempo frente al espejo y el nuevo lanzamiento de Farma Dorsch tiene todas las papeletas para convertirse en un imprescindible. New Age son unas ampollas que tienen una textura ‘cremi-serum’ que permite simplificar al máximo la rutina beauty, ahorrando tiempo y dinero, sin renunciar a los beneficios del sérum y la crema. ¿Cómo? Estimula la producción natural de colágeno, elastina y ácido hialurónico, reduce las arrugas, restaura la luminosidad de la piel, mejora la elasticidad, aumenta los niveles de hidratación, aclara las manchas y unifica el tono de la piel y mejora su textura.

Ampollas New Age de Farma Dorsch (47,10 €). pinit

Su fórmula, con un 98% de ingredientes clean, contiene un tratamiento antiedad intensivo que combate todos y cada uno de los signos del envejecimiento y es perfectamente compatible con las pieles más sensibles. Entre sus ingredientes activos destacan la vitamina C estabilizada, que proporciona firmeza y aclara la tez y es antioxidante; retinol, de efecto tensor, reafirmante y aclarante, y ácidos alfahidroxiácidos láctico, cítrico y málico, que igualan el tono y la textura de la piel y tienen una ligera acción exfoliante que renueva la epidermis.

Si has dedicido comenzar a usar este producto, te adelantamos que cada ampolla te durará una semana y que, a no ser que tengas la piel muy seca, no te hará falta aplicarte crema después. Eso sí, si lo usas por la mañana en vez de por la noche, ten en cuenta que es imprescindible que después te apliques protector solar, ya que lleva retinol en su fórmula.