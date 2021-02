15 feb 2021

Existes dos tipos de famosas: las que luchan contra el paso de los años a base de retoquitos o retocazos, como es reciente caso de Demi Moore, y las que prefieren recurrir a técnicas menos invasivas y cuidarse en casa a diario con herramientas de belleza. Entre este segundo grupo están Ana Milán, Marta Hazas o Eva Mendes, por ejemplo. De hecho, la última asegura que el rodillo es el masajeador manual que le ayuda a mantener a raya la flacidez.

La actriz ha asegurado que el masajeador para el rostro de su facialista de cabecera, la doctora Mariana Vergara, es perfecto para evitar la flacidez facial. “Como no puedo verla tanto como me gustaría durante estos tiempos de pandemia, su asequible herramienta de belleza me está ayudando a luchar un poco contra la gravedad”, reconoce Eva sobre el artilugio The Golden Wand, que cuesta tan solo 20 dólares.

Esta herramienta ayuda a reducir las arrugas, eliminar las ojeras al estimular la circulación sanguínea y también facilita la absorción de los cosméticos. Además, como se puede mojar sin problemas, se puede usar directamente en la ducha mientras la mascarilla del pelo está haciendo su efecto.

En el sitio web de la doctora dicen que se pueden hacer dos tipos de masaje con este rodillo: de remonte y linfático. El primero ayuda a definir el óvalo facial y a elevar los pómulos y se hace moviendo la herramienta de manera ascendente. El segundo deshincha el rostro y para ello hay que llevar el masajeador hacia la zona del pecho, donde se encuentran los ganglios linfáticos.

Si quieres conseguir unos resultados más efectivos, puedes combinar el rodillo con un sérum firmeza y otro antiedad, como los que incorpora el Serum Roller Pack de USU. Combinando el roller masajeador, cuyos cabezales giratorios se adaptan perfectamente a todas las áreas del rostro y cuello, con los cosméticos, verás resultados en poco tiempo.