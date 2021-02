20 feb 2021

Cuando pasas de una piel grasa y problemática a una piel seca como una lija, perdón la franqueza, se abre un nuevo mundo de posibilidades (gracias, isotretinoína). Aceites, ungüentos y bálsamos reparadores están ahora en mi vocabulario y en mi tocador. Después de mucho investigar (porque para eso estamos, queridas lectoras) he descubieto que lo que mejor le sienta a mi piel son las formulaciones sencillas. Eso de cuánto más, mejor no siempre es cierto. Y eso que yo era del "más es más" en todos los ámbitos. Sin embargo, cuando tienes una piel sensible que reacciona hasta al aloe vera (historia veraz) no queda otra que abandonar tus principios y lanzarte a la piscina.

Y uno de mis productos favoritos (y el de muchas: solo tienes que buscarlo en Google o TikTok) es el Cicaplast Baume Reparador B5 de La Roche-Posay.

Se trata de un bálsamo reparador que está indicado para aliviar la piel inflamada. Con un 5 % de pantenol, agua termal de La Roche-Posay, madecassoside, cobre, zinc, manganeso y ácido hialurónico favorece la recuperación de la epidermis y ayuda a fortalecer la función barrera de la piel. Es antibacteriano (los farmacéuticos lo recomiendan para los brotes de acné, eccemas e irritación producidos por la mascarilla), calma la sensación de tirantez, el picor y deja la piel confortable.

Está especialmente indicado para tratar la piel enrojecida de las cicatrices, pero se puede usar como tratamiento de hidratación profunda en el último paso de la rutina de noche. Si tienes la piel muy seca, la versión con protección solar es perfecta para la rutina de día ya que evita la aparición me manchas y previene que las cicatrices (como por ejemplo las de acné) se oscurezcan. Si tienes rosácea, es magia para los brotes. Y además, está en Primor rebajado 7,90 euros los 40 ml.

Ahí queda...