25 feb 2021

Hace unos días, Vicky Martín Berrocal desvelaba dos de sus secretos beauty mejor guardados. El primero de ellos era este aceite multiusos que usa como tratamiento antiedad y el segundo fue una recomendación personal (y muy barata) para cuidar la zona del cuello y el escote. La diseñadora está cada vez más activa en las redes y ahora, ha enseñado a su millón de seguidores todos y cada uno de los pasos de sus rutina de belleza Y el primer producto que utiliza es un agua micelar que prepara su piel para el tratamiento posterior. Porque sí, Vicky también sabe lo importante que es la limpieza en el cuidado del rostro.

Vicky publicó un video a cámara rápida de todo lo que aplica por la noche antes de dormir. Debido a la rapidez de las imágenes, fueron muchos los que le preguntaron por algunos productos que no se apreciaban con claridad. Entre ellos, estaba el que usa para desmaquillarse y limpiar su piel. Porque, como dice mi madre, "la base de la belleza está en la limpieza" y de nada sirve aplicar las mejores cremas si tu cutis no está libre de impurezas. Utilizar un buen producto que limpie correctamente la tez y la deje preparada es esencial. "¿Qué marca de agua micelar utilizas?", preguntaron. "Bioderma", respondió ella.

Bioderma es una marca que propone el agua micelar como el desmaquillante revolucionario que es la alternativa ideal al dúo leche desmaquillante + tónico porque están basadas en la tecnología de micelas, que atraen la suciedad, el maquillaje o las impurezas para aportar una limpieza profunda sin dañar la función barrera de la piel. Además, desde el Laboratorio Bioderma han concebido fórmulas específicas para las soluciones micelares en función de las necesidades de cada cutis: sensible, intolerante, grasa, piel de bebé...

No sabemos cuál es la que realmente utiliza Vicky, pero lo suyo es que te hagas con la que mejor se adapte a tu tipo de piel. La Sensibio, si tienes la piel sensible, normal o mixta; la Sébium, si tienes la piel mixta o grasa y con tendencia acnéica; la Hydrabio, si la tienes sensible y deshidratada; o la Pigmentbio, si la tienes hiperpigmetada. ¿Lo mejor de todo? Que ninguna supera los diez euros y se encuentran en un sinfín de puntos de venta.