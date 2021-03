4 mar 2021

Por mucho que pongamos sobre la mesa los mejores sérums con vitamina C para difuminar arrugas y manchas a cierta edad, y otros ingredientes como el ácido glicólico que activa el colágeno en las pieles maduras, si no protegemos el cutis de los rayos más dañinos del sol, no servirán ni los mejores tratamientos. Suma importancia tiene reforzar la barrera cutánea de los rayos UVA estemos en la época del año que estemos para evitar líneas de expresión y sobre todo, manchas provocadas por la exposición solar.

Y aunque somos conscientes de que es fácil olvidar por completo el momento de aplicar un fotoprotector facial fuera de los meses de verano, se puede coger esta buena costumbre si se incluye un SPF en alguno de los cosméticos habituales. En una crema, en una base de maquillaje... o en un sérum con protección solar.





Un cosmético aún poco desarollado pero con una opción de altura. Sun Drops de la firma Dr. Barbara Sturm, es un suero que contiene protección solar del factor 50 para hidratar, aportar firmeza al cutis y protegerlo de forma eficaz con el fotoenvejecimiento y las quemaduras del sol.

Su fórmula contiene un "complejo activo de vitamina E y Beta-Glucano y verdolaga", un cóctel perfecto para calmar la piel y reducir los signos visibles de la irritación. Su uso también deja un efecto glow y un cutis luminoso muy irresistible. ¿Buena cara en 5 minutos? Sí, gracias.

Sun Drops SPF 50 DR. Bárbara Sturm made in Germany. (125 euros). pinit

Además, tiene la curiosidad de que se aplica después de la crema hidratante, exactamente al terminar toda la rutina, como haríamos con un fotoprotector para la cara convencional. Desde Laconicum, tienda beauty donde está disponible por 125 euros, aconsejan también mezclar unas gotitas con la hidratante para acotar los pasos y crear una rutina perfecta para las más perezosas. ¿Te apuntas?