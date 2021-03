8 mar 2021

No son pocos los que piensan que las cremas para el contorno de ojos son una forma más de ganar dinero con una necesidad que realmente no existe. Pero esa afirmación no es cierta. Las cremas para el contorno de ojos responden a unas necesidades reales de una zona de nuestro rostro que tiene una piel más fina y sensible que el resto de la cara y que pierde elasticidad y firmeza más rápidamente debido a los gestos inevitables que hacemos con los ojos. Además, la protección natural de esta zona de la piel es más debil, porque tenemos menos glándulas sudoríparas y sebáceas, por lo que requiere un cuidado específico. Existen muchos contornos de ojos, tratamientos y trucos para deshacerte de las ojeras y las bolsas y no todos son caros. Además, dependiendo de qué es lo que quieras conseguir (eliminar manchas, ojeras, bolsas, acabar con la flacidez...) hay un contorno de ojos adaptado a tus necesidades.

Cómo actúa un contorno de ojos y cuándo empezar a usarlo

La crema para el contorno de ojos es un producto específico para la piel de esa zona que evita la aparición de ojeras, bolsas y arrugas reactivando la circulación. Debe aplicarse tanto por la mañana como por la noche y siempre dando pequeños toques con el dedo anular en la zona de las ojeras y el párpado hasta que el producto se absorva.

No hay una edad idónea para comenza a usar contorno de ojos, sino unas necesidades específicas. A los 20 años, el contorno de ojos ideal sería aquel que hidrate y calme la piel, sobre todo para aquellas mujeres que se maquillen, por lo que entre sus ingredientes, debería contener vitamina E. A los 25 o 30, además de las propiedades anteriormente descritas, deberíamos añadir un efecto antienvejecimiento, por lo que podríamos incluir en su fórmula el ácido hialurónico o el retinol. Para pieles más maduras, además de todo lo anterior, hay que añadir un efecto antioxidante para contribuir a la produccion de colágeno y conseguir una piel más joven.

Existen muchos productos específicos para la zona del contorno de los ojos y hemos seleccionado para ti los mejores dependiendo de tus necesidades.

Parches de hidrogel de Vivienne Sabó

Ayudan a reducir la apariencia de ojos cansados, bolsas y ojeras gracias a su ingrediente principal, la alantoína. Además, gracias al ácido hialurónico y al colágeno, ayudarán a obtener una mirada más joven y revitalizada. Desde la marca, recomiendan refrigerar en la nevera para obtener un resultado más intenso y usar sobre el área deseada entre 15-20 minutos. A la venta en Primor por 7,95 euros la caja de 30 unidades.

Crema contorno de ojos con vitamina E de The Body Shop

Protege la piel frágil del contorno de ojos, descongestiona y atenúa las arrugas y ojeras dejando la piel suave e hidratada. Formulada con vitamina E y ácido hialurónico. Precio actual: 17 euros.

Crema contorno de ojos con ácido hialurónico de Bottega Verde

Mejora los signos del cansancio, aclara las ojeras y devuelve a la mirada un aspecto más joven. Gracias a su concentración de ácido hialurónico, se mantiene la hidratación de la zona y una mayor frescura. Consíguela ahora con un 55% de descuento, de 17,99 a 7,99 euros.

Crema contorno de ojos con retinol de Sesderma

Potente acción antienvejecimiento gracias a su sistema 3-Retinol de liberación sostenida. Además, incrementa la firmeza e ilumina la piel. Puedes encontrarla rebajada en Mifarma, de 29,95 euros a 16,75 euros.

Crema contorno de ojos A-Oxitive de Avène

Contorno de ojos multifunción que aporta luminosidad y tiene propiedades desintoxicantes, suavizantes y calmantes. Aumenta la actividad celular para alisar las arrugas y ayudar a detoxificar la piel gracias al efecto del retinaldehido y la Pro-vitamina E. Enriquecido con agentes nutritivos que restauran la película hidrolípida del ojo renovando y aportando energía a esta zona. Además, gracias al agua termal de Avène, es adecuado para todo tipo de pieles. Consíguela rebajada en PromoFarma, de 27,37 euros a 19,94 euros.