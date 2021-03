13 mar 2021

El amor que siente Ana Obregón por las ampollas para cuidar su piel es más que sabido. Ya nos enseñó las que usaba con efecto flash para obtener unos efectos instantáneos, las de efecto lifting para reducir sus arrugas a la mínima expresión y las que reafirman la piel estimulando la producción de colágeno y elastina. Las que nos ha mostrado hoy son las 'Elastin Flex', que mejoran la elasticidad y la flexibilidad de la piel tonificando el rostro y suavizando las arrugas.

El motivo de esta obsesión con las ampollas de laCabine no es otro que su colaboración con la marca. Pero eso no significa que la presentadora no avale sus resultados, ya que las prueba en su propia piel antes de recomendarlas: “Seguiré colaborando con laCabine porque sus ampollas son maravillosas, accesibles y, en mi caso que no me cuido nada y me da pereza ir a ningún sitio de estética, obran el milagro en casa”, dijo a principios de año.

Las ampollas 'Elastin Flex' de laCabine, mejoran la elasticidad y la flexibilidad de la piel gracias a su fórmula con Elastina, Calcio, Fosfatidilcolina y EGF Vegetal, que estimulan la producción de ácido hialurónico. Además, retienen la humedad de la piel y previenen la degradación del colágeno, provocando un rejuvenecimiento de la piel de forma visible. Puedes encontrarlas en Druni por 9,95 euros.

Además, comprándolas contribuyes a la investigación sobre el cáncer a través de la fundación creada por Ana en honor a su hijo Aless Lequio: “A partir de ahora donaré parte de los beneficios de mi colaboración con laCabine a la Fundación Aless Lequio que estoy creando. El dinero de la fundación irá totalmente destinado a la investigación del cáncer”.

Las ampollas producen un beneficio instantáneo en la piel y puedes encontrarlas en diferentes marcas a un precio muy competitivo como las de Sesderma de ácido glicólico y vitamina C y las de Endocare que estimulan la síntesis del colágeno y la elastina (ambas a la venta en PromoFarma por 3,60 y 6,08 euros respectivamente)