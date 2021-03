5 mar 2021

Amaia Salamanca anunciaba días atrás que se había convertido en la nueva embajadora de Pantene y lo hacía con un cambio de lookcon el color bronde, el favorito de las famosas. Una nueva etapa en la que tiene como objetivo hacer de la melena de la actriz, una muy sana, fuerte y brillante. Los continuos cambios de color que a Amaia le gusta hacerse-y los peinados extremos pero que rejuvenecen- han provocado que su pelo haya ido perdiendo fuerza, por ello ha recurrido a unas ampollas súper efectivas con las que puedes conseguir pelazo en muy poco tiempo.

Las puntas dañadas y quebradizas de Amaia han sido el objetivo a cambiar del equipo de pelo Pantene. Por ello, han aconsejado a la actriz usar las famosas Ampollas Rescate 1 Minuto una vez a la semana. "Nunca he sido de las que han cuidado su pelo... Pero poco a poco me he ido dando cuenta de la importancia de mantenerlo hidratado. Pertenecer a la familia Pelo Pantene me ha permitido descubrir las ampollas rescate 1 minuto que me ayudan a recuperarlo", escribió la actriz junto a un vídeo en el que se puede apreciar el cambio que ha obtenido en su cabello. ¡Qué maravilla!

Se trata de un tratamiento intensivo que le permitirá mantener su cabello sano para seguir jugando con su pelo como lo ha hecho hasta ahora. Son la solución perfecta para hidratar en profundidad y evitar el deterioro de las puntas abiertas debido a sus constantes cambios. "Gracias a as Ampollas Rescate 1 Minuto, mi pelo está cogiendo fuerza y lo noto más hidratado y con más movimiento", comentó Amaia.

¿Lo mejor de todo? Que puedes hacerte con ellas por menos de seis euros en diferentes tiendas como Primor. Además, son súper fáciles de utilizar. Aplica las ampollas de medios a puntas en el cabello mojado. y déjalas actuar durante un minuto y, en el caso de que tengas tiempo, aplica un poco de calor con una toalla para que el tratamiento penetre bien en el pelo y obtengas el mejor resultado.