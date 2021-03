15 mar 2021

Es importante, no solo conocer para qué sirve cada producto de belleza, sino también qué función cumple cada uno de sus componentes. Porque no es lo mismo una crema con ácido hialurónico, que hidrata la piel en produndidad rellenando las arrugas más profundas, que uno de vitamina C, que actúa como un potente antioxidante luchando contra los radicales libres. No es lo mismo tener 20 años, que a lo mejor te vale solo con una crema hidratante, que 50, cuando necesitas tratamientos más intensos .

Hace ya muchos años que comenzamos a escuchar el término "proteínas de la leche" asociado al mundo de la belleza. Los cosméticos que incluyen proteína de leche son potentes hidratantes, pero el ácido láctico no es exactamente lo mismo. En un primer momento, este componente se extraía directamente de la leche pero ahora es posible extraerlo de otros componentes como la caña de azúcar o las uvas.

El ácido láctico actúa despegando las capas de células muertas de la piel, además de la suciedad y las impurezas. Por tanto, en cosmética se utiliza por sus propiedades despigmentantes, siendo muy usado en los tratamientos antimanchas, sobre todo aquellas causadas por el daño solar.

Pero no solo limpia la piel, sino que también mejora su hidratación, favoreciendo la elasticidad. El ácido láctico estimula la síntesis de colágeno y elastina logrando que la piel no pierda agua. Con esta renovación de la piel, no solo se mejora el tono y la hidratación, también se reduce la profundidad de las arrugas y otros signos de la edad como las manchas de la piel.

En otras palabras, si tu piel tiene pequeñas manchas producidas por el sol, o por acné y granitos, prueba con este activo de belleza, porque no sólo solucionarás tu problema, sino que acabarás con las arrugas y otros signos de la edad. Y si no sabes por dónde empezar, aquí te traemos tres sérums con ácido láctico para ayudarte a elegir.

Sérum despigmentante Blanca, de Fridda Dorsch

Aclara las manchas oscuras y unifica el tono de piel gracias al ácido láctico y ácido glicólico y tiene acción antienvejecimiento debido a su composición rica en Vitamina C. Precio actual: 25,42 euros.

Lactic Acid 10% + HA 2%, de The Ordinary

Tratamiento exfoliante suave con ácido láctico al 10% y Ácido Hialurónico al 2% . Estimula la regeneración celular reduciendo la pigmentación, disminuyendo las cicatrices del acné y las manchas de la edad y mejorando la textura general de la piel. Precio actual: 6,99 euros.

Liquid Mask, de Oskia London

Mascarilla líquida radiante y acondicionadora que contiene un 10% de ácido láctico, supernutrientes, multivitaminas y antioxidantes para iluminar y mejorar visiblemente la condición y textura de la piel. Precio actual: 78 euros.