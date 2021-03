16 mar 2021

No es ningún secreto: la obsesión de las coreanas por conseguir una cara suave y extremadamente lisa no difiere de las rutinas de belleza que la K-Beauty nos hace llegar desde el país asiático. Siguen a rajatabla la doble limpieza, hacen uso de la esencia y tienen los mejores ingredientes en sus hidratantes favoritas. ¿Cómo no iban a tener un cutis envidiable?

Por eso, no nos extraña nada que la cosmética coreana sea pionera también en un tipo de crema en barra específica para eliminar granos localizados en muy poco tiempo incluso si están provocados por el maskné, el acné que nace del ambiente de humedad y sudor bajo el uso continuado de la mascarilla y su consecuente proliferación de bacterias.

El uso de este tipo de tratamiento te quitará la manía de explotar los granos y evitarás así futuras marcas de acné. Mejor el remedio que.... ¡Toma nota!

Aunque también hay parches para combatir estos granos, hoy nos decantamos por las fórmulas en stick que podrás llevar siempre contigo pero que son ideales para utilizar antes de dormir, con la cara lavada, para que actúen mientras duermes.

Empezamos con Derma Masterlab Cica Stick Balm de Tony Moly. Un producto calmante e hidratante formulado con 5 derivados de la centella asiática. Es apto para pieles sensibles y sí, combate tanto rojeces, cutis irritados o rozaduras, como los dichosos granitos producidos por la mascarilla. Tu mentón y barbilla te lo agradecerán. Encuéntralo en Planet Skin por 14,90 euros.

Otra opción, es hacer uso de un peeling en stick como el que propone la firma coreana Dr. Oracle. Es uno de los tratamientos para zonas específicas más vendidos en Corea. Su fórmula contiene ácido glicólico y ácido láctico para combatir el acné, las espinillas y los puntos negros en tiempo récord. Una pequeña exfoliación sin irritaciones que se puede utilizar incluso si tienes acné hormonal o quístico. En MiiN Cosmetics por 22,45 euros. ¡Hazle jaque mate a los granos!