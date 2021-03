17 mar 2021

Compartir en google plus

Adem√°s de las cremas -ficha las m√°s vendidas de menos de cinco euros de Amazon-, los s√©rums -estos son los de vitamina C m√°s buscados- e incluso la medicina est√©tica, existen un sinf√≠n de trucos en el mundo de la belleza destinados a la mejora de nuestra piel. Ejemplo de ello es el col√°geno puro que toma Juana Acosta o en pastillas que es el favorito de las celebrities de m√°s de 40 a√Īos. Pero, ¬Ņqu√© hay de los gadgets? Est√° la m√°quina de vapor de Vicky Mart√≠n Berrocal pero los hay mucho m√°s originales y lo saben las supermodelos. Irina Shayk ha ense√Īado una nueva herramienta beauty que es su secreto para tener una piel perfecta reci√©n despierta.

La modelo comparti√≥ con sus seguidores los pasos que sigue en su rutina de belleza diaria. Con un v√≠deo tutorial que public√≥ a trav√©s de su perfil de Instagram, Irina adem√°s de ense√Īar la crema, el masajeador y el contorno de ojos que utiliza, reconoci√≥ utilizar a diario una bola de hielo a modo de roll-on para cuidar la piel del rostro. Un paso que llam√≥ la atenci√≥n de los expertos.

No es la primera vez que la top confiesa que recurre al hielo para cuando viaja y nota la cara algo hinchada, sin embargo, ahora nos ha descubierto una herramienta espec√≠fica para aplicarlo en la piel de manera m√°s c√≥moda, uniforme y regular. Porque los beneficios del fr√≠o directo sobre la tez son muchos: estimula la circulaci√≥n sangu√≠nea, destensa los m√ļsculos faciales, reduce la hinchaz√≥n y aporta luminosidad a la piel.

Un truco que est√° cada vez m√°s presente en las rutinas de belleza de las celebrities y que ya ha llegado a Espa√Īa con el nombre de 'Skin-icing ball'. La firma You Are The Princess ha sacado a la venta un molde hueco y esf√©rico que se puede rellenar con agua o con cualquier otra mezcla, similar al que usa Irina. "Estas bolas de hielo despiertan instant√°neamente la piel. Tambi√©n ayudan a aumentar su elasticidad y a mantener su firmeza. Pueden utilizarse solas con t√©cnicas de masaje, o con productos como s√©rums e hidratantes, para promover una mejor absorci√≥n en la piel", explica el equipo cosmetol√≥gico de la marca.

Al parecer, la top a√Īade un poco de agua con diferentes ingredientes como camomila o agua de frutas y despu√©s lo mete en el congelador. ‚ÄúA la ma√Īana siguiente, te lo pasas por la cara sin olvidar el cuello. As√≠ es como nos despertamos en Rusia, creedme que funciona. Puede que te deje la piel un poco roja, pero no te preocupes, se va con el tiempo", explic√≥ en el v√≠deo tutorial. Y, ¬Ņqu√© es lo mejor de todo? Que esta maravilla se encuentra a la venta en Primor por tan solo 5,49 euros. ¬°Chollazo! Nosotras ya nos hemos apuntado a la moda del ‚ÄėFace Icing‚Äô, ¬Ņy t√ļ?