14 mar 2021

Probablemente la vitamina C, junto a otros como el ácido hialurónico o el colágeno, es uno de los uno de los componentes más buscados en las etiquetas del los productos de belleza. Y no es para menos, porque es un activo antiedad muy efectivo que está cada vez más presente en nuestrs rutinas beauty y que en forma de sérum -estos son los mejores- se ha convertido en la opción favorita. Y aunque en Mercadona fichamos este poderoso potenciador de vitamina C, son estos sérums los más famosos, los más vendidos y los que tienen más éxito por su buenos resultados. Toma nota y escoge tu favorito.

1. Sesderma

Sérum Liposomal C-VIT de Sesderma es un sérum indicado para la prevención y el tratamiento del fotoenvejecimiento cutáneo y está especialmente recomendado para todo tipo de pieles. Este producto que cuesta 32 euros contiene la vitamina C en su forma más estable, por lo que proporciona al rostro mucha luminosidad y vitalidad. Con él, conseguirás recuperar rápidamente la hidratación, firmeza, y un tono unificado en la piel. Además, incluye un concentrado de activos para potenciar los beneficios de los tratamientos antienvejecimiento y despigmentantes. Por lo que es ideal también como tratamiento complementario en estrías y cicatrices.

2. La Roche Posay

Redermic Pure Vitamin C10 sérum de la Roche-Posay e sun sérum que está formulado a un PH fisiológico y vitamina C pura que consigue iluminar y reafirmar la piel. Pero no solo eso, lleva también ácido salicílico, que incrementa la penetración de vitamina C para una mayor eficacia, y neurosensina calmante que garantiza la máxima tolerancia. Lo más, ¿verdad? Cuesta 36 euros y está considerado como un sérum dermatológico antioxidante único con el que notarás los resultados al instante. Después de su uso la piel estará más suave, hidratada y luminosa al mismo tiempo que se habrán reducido las arrugas y las líneas de expresión.

3. The Ordinary

The Ordinary Ascorbyl Glucoside Solution 12% es un sérum que contiene vitamina C y que está a la venta en tiendas como Primor o Druni por 12 euros. Es la opción low cost de las tres, aunque no por ello la menos efectiva. Es un sérum a base de agua, ideado para tratar los signos de la edad, reducir la líneas finas y arrugas, así como unificar el tono de la piel y aportar luminosidad. Y lo mejor es que contiene ascorbil glucósido, una forma estable de la vitamina C, es soluble en agua y ayuda a la producción de colágeno. Además, contiene una fórmula ligera, que hace que sea súper fácil y agradable de aplicar. Y es que su concentración es perfecta para las principiantes en los tratamientos con Vitamina C. Si es tu caso... El sérum de The Ordinary es la opción más adecuada.