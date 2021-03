20 mar 2021

Compartir en google plus

Con la llegada del buen tiempo, los olores frescos con un toque cítrico y floral son los mas apetecibles. Puedes optar por marcas conocidas, como Carmen Lomana, que no sale de casa sin unas gotas de Byzance, de Rochas o Eugenia Silva que apuesta por Loewe Esencia. Pero también puedes adquirir tu fragancia favoria en sitios como Amazon o tu supermercado de confianza donde siempre hay opciones frescas y originales que huelen maravillosamente.

Hoy queremos hablaros del perfume 'Soplo', de Mercadona, cuyo olor es una mezcla de cítricos del Mediterráneo, violeta, flores blancas y nota de musk, entre otros acordes. La primavera se relaciona con el renacer de la vida, de la naturaleza; con el verde de la hierba y el estallido de colores de las flores que se abren. Cambiamos los olores quizá más pesados del invierno por otros más frescos, llenos de vida. Esto es lo que nos da el aroma de 'Soplo', y sólo por 7 euros el envase de 100 ml.

Su aroma nos recuerda a la colonia Petits Et Mamans, de Bvlgari, un aroma fresco y cítrico, ideal para compartir con tus hijos (como bien indica el nombre).

La cadena de supermercados valenciana también te da la opción de adquirir este perfume en un pack que también incluye una leche corporal con el mismo aroma de 'Soplo' y un neceser para llevar ambos productos (y lo que tú quieras). El lote completo tiene un precio de 11,50 euros.

'Soplo' no es una de las novedades de Mercadona pero siempre adquiere relevancia cuando se acerca la primavera, convirtiéndose en un éxito de ventas. ¿Todavía no lo has probado?