25 mar 2021

Cuando hablamos de cuidar nuestra piel, siempre pensamos en mantener una correcta limpieza facial, en hidratarla con activos como el ácido hialurónico y en aportarle los nutrientes necesarios para mantenerla joven y firme, como la vitamina C o incluso el oro. Pero si hay una gran olvidada en nuestra rutina de belleza esa es, sin duda, la exfoliación (y su componente estrella, el ácido glicólico).

Exfoliar la piel no está indicado únicamente para personas con problemas cutáneos, ni es agresiva, ni sólo se realiza en primavera y verano. Nuestra piel se renueva de manera constante (aunque con los años, el ritmo es cada vez más lento, como con todo) y el cuerpo no tiene la capacidad de eliminar todas esas células muertas. Como resultado, los poros se tapan, la piel no se oxigena de manera adecuada y no absorve los nutrientes que le aportamos con nuestro tratamiento. Exfoliar ayuda a la regeneración celular de la piel tras eliminar las células muertas y limpia poros e impurezas dando como resultado un cutis con más brillo y flexibilidad.

Los beneficios de la exfoliación son múltiples: previene la aparición de puntos negros y acné al eliminar el exceso de impurezas, iguala el color y el tono de la piel, suaviza su textura, activa la circulación oxigenando la epidermis, promueve la síntesis del colageno y ayuda a que el resto de activos penetren con más facilidad. Ahí es nada.

Los expertos aconsejan exfoliar nuestra piel una vez por semana o cada 15 días para evitar que se seque en exceso o se escame. Y es importante hacerlo durante todo el año, no sólo en los meses más calurosos.

Es importante aplicar tus productos exfoliantes mediante masajes circulares ascendentes y sobre la piel húmeda evitando el contorno de los ojos. Posteriormente y antes de aplicar el resto de tu tratamiento habitual, retira el producto con abundante agua tibia.

Hemos selecionado para ti tres productos exfoliantes (y un pequeño regalo) para que te inicies en esta práctica:

Exfoliante suave purificante de Avène

Elimina las células muertas y purifica la piel del rostro gracias a las microesferas de polietileo y la cera de jojoba. El salicilato de sodio mejora la exfoliación y devuelve la luminosidad a la piel. Y el agua termal de Avène proyecta una agradable sensación de bienestar. Puedes encontrarlo en PromoFarma por 12,99 euros.

Mascarilla SOS Pure de Clarins

Mascarilla de arcilla reequilibrante con extracto de laurel de Fleischer. Tanto la arcilla blanca como la arcilla verde ayudan a absorber el exceso de grasa para que tu piel se vea más matificada. Purifica a través de su textura absorbente y ayuda a minimizar los poros, en solo 10 minutos. Puedes encontrarla en Druni por 24,48 euros.

Visible Difference Exfoliante Limpiador de Elizabeth Arden

Gel limpiador que contiene micropartículas para limpiar y retexturizar la piel con suavidad. Deja la piel revitalizada y con un aspecto saludable. Contiene un derivado de la Vitamina E, con propiedades antioxidantes, que protegen la piel de los radicales libres y ayudan a restaurarla. Encuéntrala en Doublas por 13,95 euros.

Bonus track: exfoliante de labios Lip Scrub de Vivienne Sabó

¿Nunca te ha pasado que, al aplicar tu labial, la piel de tus labios está escamada y no logras el efecto deseado? Eso puede corregirse gracias a la exfoliación.

El Lip Scrub de Vivienne Sabó contiene finos cristales de azúcar que eliminan suavemente las células muertas de la piel y estimulan la circulación sanguínea. El aceite de jojoba y karité cuidan además la piel sensible y dejan una sensación suave y lisa en tus labios. Encuéntralo en Primor por 5,50 euros.