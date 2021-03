17 mar 2021

Hay ingredientes que no pueden faltar en una buena rutina de belleza antiedad como puede ser la vitamina C -estos son los sérums más vendidos-, el colágeno -en formato puro como lo toma Juana Acosta- u otros más desconocidos como la centella asiática. Sin embargo, hay uno que no parece ser tan necesario por sus otras propiedades más conocidas, pero que puedes ser un potente activo antiedad. Es el caso de la rosa mosqueta, que se conoce más por su capacidad cicatrizante, pero que también es perfecta para un efecto rejuvenecedor.

La experta en dermocosmética Natalia Olmo explica que "este aceite natural procede de las semillas del arbusto llamado Rosa rubiginosa y se ha utilizado desde tiempos inmemoriales gracias a su composición rica en vitaminas, ácidos grasos esenciales y antioxidantes". Y añade: "Su alto contenido en ácidos grasos esenciales hace que mejore visiblemente la pigmentación de la piel, su textura y su tono. Gracias a que también incorpora antioxidantes y vitaminas, sobre todo C y A, ayuda a la producción de colágeno y a la protección de los daños del sol". En definitiva, el aceite de rosa mosqueta funciona también como un potente producto antiedad, ya que "su uso continuado retrasa los signos de envejecimiento y reduce las arrugas".

Además, "contiene ácidos grasos omega 3, 6, 7 y 9 y carotenoides, que nutren la piel, y ácido linoleico, un tipo específico de ácido graso que es capaz de reducir el acné". También gracias a a Vitamina A, no solo ayuda a una correcta cicatrización, regula la producción de melanina atenúa y trata eficazmente las cicatrices, estrías y quemaduras. Ficha estos tres productos con rosa mosqueta que serán un imprescindilbe en tu rutina de belleza.

1. Sérum

El Sérum regenerador de Maminat (39,95 euros) es un aceite de noche 100% natural, pueden usarlo todo tipo de pieles y se absorbe muy bien. Combina distintos aceites vegetales; lino, pepita de uva y rosa mosqueta; además de otras hierbas con funciones regeneradoras, como el azahar y la lavanda. Atenúa las pequeñas arrugas y líneas de expresión de nuestros rostro, además de tratar las manchas y otorgarle luminosidad y elasticidad a nuestra piel

2. Aceite facial

Rose Oil Blend de Pixi (33,99 euros) es una mezcla de aceites naturales nutre a fondo la piel y realza su brillo natural. Lleva aceites esenciales de rosa damascena, almendras dulces, rosa mosqueta, jojoba, granada y geranio que alivian el cutis y suavizan la piel. Se recomienda usarlo por la mañana y por la noche sobre la piel limpia y tonificada antes de la crema hidratante.

3. Mascarilla

La mascarilla facial de Formulathions (9,95 euros), firma de venta exclusiva en Primor, está formulada a base de rosa mosqueta y aloe vera y proporciona propiedades calmantes e hidratantes. Su uso ayuda a aliviar y eliminar las rojeces y también es muy efectiva contra las cicatrices gracias a su alto poder hidratante y regenerante.