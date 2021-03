27 mar 2021

Si hay algo que nos encanta, nos fascina y nos vuelve (literalmente) locas es conocer los secretos mejor guardados de la rutina de belleza de Doña Letizia. Su hermético día a día rodeado de secretismos imposibles de desvelar hacen que conocer sus trucos 'beauty' sea algo que despierta aún mucho más interés si cabe. Sin embargo, a pesar de la discreción del equipo asesor de imagen que tiene, sabemos que utiliza esta base de maquillaje, que es muy fan de este aceite facial que reafirma y que no puede vivir sin este perfume de lujo que está rebajado. Ahora, hemos sabido que el Rey también pone especial atención al cuidado de su piel con dos productos que comparte con su mujer. Toma nota, porque te van a gustar y mucho.

Fue en 2018, durante una visita a Estados Unidos, cuando los Reyes desvelaron (de manera indirecta, eso sí) que habían incluido en su rutina de belleza dos productos de The Lab Room, una marca de cosméticos made in Spain. Fue el monarca quien adquirió en la tienda del SAMA de Estados Unidos (San Antonio Museum of Art) un roll-on de árbol de te y mascarilla exfoliante que, por supuesto, ya están en nuestra wish list y se ha convertido en objeto de deseo para muchos y muchas.

El primero de ellos es un Roll-on de árbol de té, un concentrado botánico de aceite esencial de Árbol de Té y Lavanda, que tiene propiedades antisépticas, antigrasa y anti acné y que cuesta 25 euros. Es perfecto para hacer desaparecer granitos, rojeces y demás puntos conflictivos de la piel. Ideal para evitar las irritaciones que aparecen después de la depilación o afeitado en caso de los hombres, por lo que deducimos que, al ser unisex, es un producto que ambos comparten. Incluso tiene propiedades antibacterianas, desinfectantes y calmantes que hacen que sea idóneo para picaduras de mosquitos u otros insectos.

El segundo es la Facial Scrubbing Mask, una mascarilla de textura balsámica con triple acción: hidratante, exfoliante y nutritiva. Cuesta 40 euros y su uso continuado da uniformidad y luminosidad a la piel debido a los aceites esenciales de Neroli, ayuda a suavizar las arrugas de la piel, el Pomelo, detoxificante y el Limón, antiarrugas; minimizando las imperfecciones. Además, es reafirmante, hidratante, reguladora y equilibrante. ¡Lo más!