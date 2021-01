23 ene 2021

Se dice, se cuenta, se rumorea que la reina Letizia, aunque utiliza diferentes bases de maquillaje según la ocasión, tiene una fetiche sin la que no puede vivir. Si hace poco hablábamos de su perfume favorito (merece la pena la inversión, querida lectora: lo decimos en serio), hoy hemos venido a desvelar el producto con el que la reina consigue buena cara al instante. Información, que dadas las circunstancias, todas podríamos utilizar de mil amores. Ambos productos comparten firma y es que Sisley, se ha convertido en el 'go to' de la reina cuando hablamos de productos cosméticos.

La base de maquillaje en cuestión y que casi siempre lleva Doña Letizia no es otra que Sisleÿa le Teint, de Sisley, uno de los productos más icónicos de la marca. Y por algo será...

Sisleÿa le Teint, de Sisley. pinit

Disponible en diez tonalidades diferentes, es una base especialmente indicada para pieles maduras, sobre todo a partir de los 40 cuando la piel comienza a tener otras necesidades. Con tres complejos de micas y pigmentos ultrapuros para una piel más luminosa durante al menos, ocho horas es la opción perfecta si quieres un acabado aterciopelado, con una cobertura media modulable para una piel más lisa.

Su fórmula ayuda a reducir los signos del cansancio para una piel más hidratada y redensificada. Además, es no comedógenica y está indicada para todo tipo de pieles. La plaicación de la base es muy importante para conseguir un efecto lifting inmediato, desde la marca aconsejan hacerlo de la siguiente forma para un resultado de diez, "Deposita el producto y repártelo con la yema de los dedos. Aplica el producto mediante ligeros toques en el conjunto del rostro hasta el cuello e incluso en el escote. Aplica la base de maquillaje mediante movimientos circulares alisadores desde el interior hacia el exterior del rostro. Empieza por la parte inferior del rostro y sigue en sentido ascendente para alisar los rasgos. Termina mediante presiones para unificar la tez. También puede aplicarse con brocha", explican.

¿El único contra? No se trata de un producto low cost, sin embargo, ahora está rebajada a 64,90 euros en Primor.

Quién no corre, vuela...