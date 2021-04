11 abr 2021

La sección de los más vendidos de Amazon sigue descubriéndonos auténticas joyas con las que engrosar nuestro neceser de básicos de belleza. Ya te hablamos de sus tres sérums con ácido hialurónico, ácido glicólico y vitamina C, de su crema antiarrugas a un precio muy asequible y del bálsamo labial que rejuvenece los labios, y hoy te traémos un nuevo must have que seguro vas a querer tener.

En realidad no es uno, sino tres. Se trata de un pack con tres aceites naturales puros de ricino, argán y jojoba que rejuvenecerán la piel de tu rostro y el resto del cuerpo, tu pelo y tus uñas. Además su precio es espectacular, porque puedes conseguirlo por menos de 10 euros cada uno, 29,98 euros el pack de tres.

El aceite de ricino estimula el crecimiento del cabello y le da un brillo espectacular. pero no sólo sirve para tu melena, sino que tus pestañas se verán más densas (palabra de Amelia Bono) y, si tu chico tiene barba, estará más suave y fácil de manejar, que ahora con la utilización de las mascarillas pierden su forma. Además, contribuirá a que tus uñas estén más fuertes y menos quebradizas, por lo que tu manicura no sufrirá las consecuencias.

El aceite de argán nutre y protege tanto tu cabello como tu piel, devolviéndole la firmeza que se pierde con los años debido a la bajada en la producción de colágeno.

Por su parte, el aceite de jojoba reduce las imperfecciones de la piel reparándola desde el interior y previene su deshidratación, tan frecuente ahora que llega el buen tiempo. Además, hace brillar tu cabello, logrando un cabello 10, sobre todo para aquellas que opten por las melenas XXL

Con casi 9.000 comentarios en Amazon y una valoración de 4,5 sobre 5, este pack de tres aceites esenciales se ha convertido en uno de los best seller del gigante americano.

Las que ya los han probado destacan, entre otras cosas, sus beneficios para las uñas: "¡Impresionante! Llevo un tiempo poniéndome el producto en las uñas (pues se me partían con facilidad y una amiga me regaló un día este producto), empecé a ponérmelo por simple curiosidad a pesar de que no tenía mucha fe en los beneficios que mi amiga me contó, pero empecé a ver los cambios en mi uñas a los pocos días". Otra usuaria quedó muy satisfecha porque le ayudó a controlar el frizz: "Me dejó el cabello hidratado, brillante, liso y sedoso. ¡Parecía recien cortado!. Lo mejor de todo es que me ayudó a controlar el frizz de mi cabello lo cual es todo un éxito".

Sus múltiples funciones y su bajo precio hacen de este producto una gran inversión para mantener joven tanto tu piel, como tu pelo y tus uñas. Nosotras ya nos hemos decidido a probarlo.