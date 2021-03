29 mar 2021

Cuenta la leyenda, queIsabel Preysler dejó olvidado en el baño de un aeropuerto un bote de su crema milagrosa para borrar las arrugas de un plumazo. No sabemos si esa leyenda será cierta o no, pero lo cierto es que el boca a boca hizo su trabajo y las ventas de esta crema se dispararon hasta seguir siendo hoy una de las más vendidas de Primor. Todas las amantes de la belleza tienen sus trucos antiedad (sí, la reina Letizia también) y no todos tienen que ser caros, como el sérum de ácido hialurónico que no paran de recomendar los dermatólogos. Pero es que lo de esta crema no tiene nombre.

Se trata de la crema Xhekpon, un auténtico must have en el cuidado antiedad. Su fórmula rica en ingredientes antiarrugas, como el colágeno, la centella asiática y el aloe vera y su precio (5,99 euros), hacen de Xhekpon la crema más vendida en farmacias, parafarmacias y tiendas como Primor.

Pero es que no solo sirve como cuidado facial, sino que también puede usarse para prevenir la aparición de arrugas y atenuarlas si ya las tienes y para recuperar la firmeza y elasticidad de las zonas más castigadas de la piel.

El colágeno ayuda a la piel a recuperar la elasticidad y firmeza de la piel. La centella asiática, repara la estructura celular y mejora el aspecto de cicatrices, estrías y otras imperfecciones. Y el aloe vera es antiinflamatorio, antibacteriano y con gran poder regenerante, favoreciendo la regeneración celular y mejorando el aspecto de estrías, arrugas, cicatrices y celulitis.

Otro de los puntos clave de este producto es su textura densa pero de facil absorción sin dejar exceso de grasa en la piel. Hidrata calmando la sequedad y la tirantez y puede utilizarse tanto en tu rutina de día como de noche.

No sabemos si es verdad que sea la crema favorita de Isabel Preysler pero, aunque no lo sea, sus múltiples usos, su precio, y el que lleve años siendo la crema más vendida, la avalan. ¿Todavía no la has probado?