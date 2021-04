19 abr 2021

Nos encanta bucear entre los productos más vendidos de nuestras tiendas favoritas porque encontramos auténticas joyas. En Amazon encontramos el sérum de pestañas que asegura su crecimiento en 4 semanas, en Primor un sérum de cosmética coreana con agua de mar y la crema multiusos que usa Isabel Preysler y hace poco, en Sephora, encontrábamos unas mascarillas en stick que nos parecieron lo más para cuidar la piel de forma cómoda y rápida. Y es que con el ritmo de vida que llevamos, la comodidad es un plus muy importante.

Por eso nos ha gustado tanto este stick que hemos encontrado entre los más vendidos de Kiko Milano, porque proporciona un plus de hidratación tanto a tu rostro como a tu contorno de ojos en un formato que te facilita la aplicación durante todo el día, cuando lo necesites.

Su fórmula, elaborada a base de agua glaciar, da una rápida sensación de frescor. Además, entre sus ingredienes contiene aceite de ricino y bisabolol, con propiedades calmantes y antiinflamatorias que mejoran el tono de la piel y retrasan el envejecimiento. Y todo ello por 6,99 euros.

Tiene más de 100 comentarios en la web de Kiko Milano y una valoración de 4,5 sobre 5. Las usuarias que ya lo han probado destacan su facilidad de aplicación: "Me encanta utilizarlo por la mañana en las ojeras para dar sensación de frescor. Es muy fácil de aplicar con el stick y se absorbe de inmediato!", "Es una maravilla, en formato roll on, se puede aplicar en cualquier momento, en el que se nota la piel seca, incluso sobre el maquillaje, porque no lo quita. Deja una sensación de frescor muy agradable"; y su sencación de frescor en el contorno de ojos: "La frescura que sientes cuando lo aplicas deja los ojos descansados. Es justo lo que buscaba".

Si estás buscando un producto que hidrate tu rostro y te deje una sensación de frescor y que, además, puedas llevar en el bolso, sin duda este stick es lo tuyo.