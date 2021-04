21 abr 2021

Sabemos que mantener una correcta rutina de belleza facial es básico para mantener nuestra piel joven pero a veces, nuestro ritmo de vida no nos lo permite. Y otras veces, no nos apetece. No todo el mundo tiene tiempo ni paciencia para completarlos diez pasos de las coreanasy a veces optamos por cremas multiusos, porque si lo hacen Isabel Preysler y la reina Isabel II, tan mal no estará.

Para esos días en los que 'no te da la vida' o para esas personas que no quieren perder el tiempo, se han creado diversos productos que te harán la vida más fácil. Desde limpiadores faciales que puedes usar bajo la ducha y aseguran una piel fresca y sin rastro de impurezas, hasta mascarillas que nutren tu rostro, sin olvidarnos de cremas multiusos que lo mismo te sirven para la cara y el contorno de ojos, como para mantener a raya la sequedad de tus talones cuando vas a llevar sandalias.

Pero nos surge la duda. ¿Estos productos son igual de efectivos que los tradicionales? Si es así, ¿por qué no los usa todo el mundo? Eso amiga, es la cuadratura del círculo. No sólo depende de tu tipo de piel, sino de todo un ritual, el de la belleza, que algunas personas lo consideran un plus. Pero si tú no perteneces a este grupo, permanece atenta, porque estos productos te interesan:

Limpiador facial para la ducha Acumen American Crew

Desarrollado con extracto de raíz de jengibre y ácido hialurónico, este limpiador facial cuida tu piel a la vez que elimina de forma delicada el exceso de grasa e impurezas de la piel dejándola limpia y fresca. Consíguelo en Douglas por 25,99 euros.

Mascarillas express bajo la ducha Glow Detox y Glow Radiance de Diadermine

La fórmula de estas mascarillas se activa con el vapor de la ducha en sólo 60 segundos para recuperar la luminosidad natural del rostro y proporcionar un tacto suave y flexible. La Glow Detox está elaborada con extracto de plancton que protege la piel de los agentes estresantes externo y aceite de cártamo que nutre la piel.La Glow Radiance contiene extracto de alga que aporta energía a la piel para mejorar la luminosidad y manteca de karité para nutrirla. Puedes encontrarlas ambas en Druni por 4,95 euros cada una.

Egyptian Magic Skin Cream

La Egyptian Magic Skin Cream es el secreto de belleza mejor guardado de famosas como Gisele Bündchen, Madonna, Kate Hudson, Eva Mendes, Karolina Kurkova o Kate Bosworth. Su textura no es la habitual, ya que podría parecerse mucho a la cera. Recomendamos coger poca cantidad con la punta de los dedos e ir ajustando la cantidad necesaria para tu piel con la experiencia.

Contiene seis ingredientes naturales conocidos por sus propiedades curativas: aceite de oliva, cera de abejas, miel, polen, jalea real y propóleo y puede usarse para absolutamente todo: como prebase e iluminador, como bálsamo hidratante, como acondicionador para el cabello y sellar puntas abiertas, como protector para labios secos, como aftersun, como lubricante íntimo, como hidratante para manos y pies, para tratar cortes y quemaduras, para disminuir eccemas, para prevenir rozaduras del pañal (como lo usaba Elsa Pataky), como contorno de ojos... con un sólo producto, lo tienes todo.

Precisamente por eso, no para de agotarse. Hemos encontrado el formato viaje en Sephora por 19,99 euros pero actualmente se encuentra sin stock. Tendrás que apuntarte en la lista para conseguirla.