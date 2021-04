28 abr 2021

El retinol es un activo de belleza que fascina. Es uno de los más buscados pero no todo el mundo sabe cómo usarlo, cómo sacarle el máximo partido y los efectos que tiene en nuestra piel. El retinol es uno de los mejores activos antienvejecimiento que existe. Ayuda a que disminuyan las arrugas, las líneas de expresión se suavizan e incluso corrige la pérdida de firmeza. Pero no sólo eso, sino que también uniformiza el tono de tu piel, ya que su efecto despigmentante ayuda a atenuar las manchas por acumulación de melanina.

El único 'pero' de este activo, es que no puedes usarlo tan despreocupadamente como otros, como el ácido hialurónico, ya que tiene sus normas, no sólo para que funcione, sino para que no dañe tu piel. El retinol es una molécula que se oxida con facilidad, por lo que hay que evitar exponerla a la luz dejándolo para la noche o, si lo vas a usar durante el día, siempre con protector solar con SPF 50.

Está totalmente contraindicado durante el embarazo y siempre debes comenzar a usarlos de manera progresiva, primero uno o dos días a la semana e ir subiendo su frecuencia de uso. A mayor concentración, conseguirás una mayor rapidez en sus efectos, pero también una mayor irritación de la piel, así que es mejor ir poco a poco y dejar que tu rostro se acostumbre a este activo.

Estos son los tres mejores sérums con retinol con los que conseguirás quitarte 10 años de encima de un plumazo:

Cápsulas Retinol Ceramide Night Serum de Elizabeth Arden

El Retinol es extremadamente sensible a la luz y al aire esta es la razón de presentarlo en cápsulas, de esta manera es un 76% más potente que el retinol no encapsulado. Las Cápsulas Retinol Ceramide Night Serum aseguran la potencia del Retinol en cada aplicación. Este lujoso y ligero suero semitranslúcido aporta los poderosos beneficios del Retinol para eliminar las arrugas, mejora la hidratación y repara la barrera cutánea gracias a las ceramidas. En un mes, disminuye visiblemente la apariencia de líneas de expresión y arrugas, mejora la textura, el tono y la luminosidad de la piel.Disponible en Douglas el envase con 60 cápsulas por 49,95 euros (su precio habitual es 110 euros).

Granactive Retinoid 2% Emulsion de The Ordinary

Granactive Retinoid 2% Emulsion es un suero antiedad. Un tratamiento suave pero potente. Un suero liviano de textura lechosa que combate los principales signos del envejecimiento de la piel: las arrugas, la flacidez y la pigmentación. Aprovecha el poder del Retinol puro para restaurar la piel. Disponible en Douglas por 9,95 euros.

Honestly Pure Retinol Serum de Honest Beauty

Suero que combina retinol y ácido hialurónico para hidratar la piel, igualar su textura, tono y reducir la aparición de finas líneas de expresión. Hecho con retinol encapsulado de tapioca. Está recomendado para su uso nocturno o con una crema con protección FPS durante el día. Disponible en Douglas por 34,99 euros.