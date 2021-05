1 may 2021

Es imposible entrar en Primor y no salir cargada con un montón de productos. Tienen de todo, desdesérums de cosmética coreana, hasta cremas multiusos sin olvidarnos de los productos para el pelo y el maquillaje. Lo último que hemos encontrado en su catálogo es un aceite sérum formulado a base de aceite de oliva que actúa durante la noche para proporcionar una piel lisa, suave y descansada.

Se trata del aceite sérum de juventud de La Provençale BIO elaborado con aceite de oliva rico en polifenoles antioxidantes y vitamina E. Su fórmula combina la acción de otros tres aceites vegetales: el aceite de argán BIO, rico en ácidos grasos para ayudar a mantener la función barrera cutánea; el aceite de jojoba BIO y el aceite de camelina, rico en omega 3, para ayudar a mejorar la elasticidad y luminosidad de la piel. Noche tras noche, su acción regeneradora reduce los signos de la fatiga con el fin de despertar la luminosidad de tu piel.

Sólo tienes que masajear con este aceite cada noche las zonas de la cara, cuello y escote evitando la zona del contorno de los ojos para asegurarte una piel más nutrida y suave con acabado no graso.

Los comentarios de las usuarias de Primor son abrumadores, coincidiendo todas en sus resultados y su aroma: "Este aceite es una pasada. Ya es el segundo bote que me compro y por algo será! un aroma perfecto y se absorbe genial sin dejar la piel grasa"; "Me he notado la piel lisa muy suave y descansada. Noto una mejor elasticidad y luminosidad de la piel. No hay sensación grasa, es muy agradable. Sus ingredientes son de agricultura ecológica y origen natural y eso es algo que personalmente, valoro mucho"; "me encantó este producto, nada más al abrirlo su olor me cautivo y puesto sobre la piel deja una sensación de terciopelo super rica, al contrario de lo que se pueda pensar, no es para nada grasoso"

Y todos estos beneficios, sólo por 10,38 euros. Quizá ha llegado el momento de probarlo.