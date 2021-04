7 abr 2021

Ahora que ha llegado el buen tiempo, necesitas adaptar tu maquillaje a los días de sol, y una buena base de maquillaje es uno de los elementos más importantes. Una buena opción es esta CC cream con protección solar que es la más vendidad de Estados Unidos o esta crema con color con efecto 3 en 1 de Mercadona. Sin embargo, si lo que buscas es gastar muy poco esta base de maquillaje nueva te va a encantar. Se trata de Make-Up Cream Base Vitanorm C+, uno de los 'best seller' de Primor.

Conseguir una cobertura perfecta, con una sensación ligera y natural y con una textura agradable es, en ocasiones, misión imporible con una base de maquillaje. Por ello, es de vital importancia escoger una de cumpla con todas esas características. Y si pensabas que había que gastar mucho dinero para obtener todo eso, estabas muy, pero que muy equivocada.

Con Make-Up Cream Base Vitanorm C+ de la marca Revuele (a la venta en Primor) no solo cubres las imperfecciones y proporcionas un efecto segunda piel a tu rostro, sino que su formulación también incluye activos propios de los tratamientos más sofisticados para el cuidado de la dermis, convirtiéndose así en un híbrido perfecto entre base de maquillaje y tratamiento. Y todo se debe a que contiene una alta cantidad de vitamina C, que favorece la estimulación de la producción de colágeno y la neutralización de los radicales libres, mitigando las arrugas de expresión; y cuenta además con ácido hialurónico y troxerutina.

Pero, ¿qué es lo mejor de todo? Su precio. ¡Solo cuesta 1,50 euros! Se recomienda aplicarla comenzando por la zona central y en vertical al rostro, colocando una pequeña cantidad de producto en la frente, nariz, barbilla y pómulos. Después, hay que difuminar el producto hacia los laterales y hacia el cuello, y aplicar la cantidad justa para evitar el efecto máscara.