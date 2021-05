1 may 2021

Por mucho que Chábeli Iglesias fuese un icono de estilo y belleza en los años 80, Tamara Falcó es hoy la hija de Isabel Preysler que más se acerca a su estilo y la que comparte los mejores secretos de belleza con su madre. La colaboradora de televisión ha querido homenajear a la reina de corazones por el Día de la Madre, y ha contado, de la mano de Sisley, los trucos y los imprescinbles beauty sin los que ambas no pueden vivir y que no tienen despercidio. Sabemos a qué huelen madre e hija, qué crema con protección solar utilizan si se van de viaje, qué tipo de maquillaje es su favorito...

"Algo que siempre recuerdo de mi madre en tema belleza es su olor. Ella cuando entra deja un estela de aroma muy suave, siempre con olor a limpio. Me gusta mucho esa sensación. Creo que el perfume de una mujer marca muchísimo. El que yo utilizo es Izia de Sisley", ha contado Tamara confirmando el perfume floral favorito de madre e hija. Una fragancia de familia olfativa floral aldehídica a la que no le falta detalle. Tiene un fondo amaderado y envolvente a base de ámbar, cedro y almizcle. En su salida destacan los toques de bergamota, pimienta rosa y aldehídos. Su corazón de rosa, notas florales y angélica aporta un carácter suave y empolvado perfecto para un aroma singular y refrescante que no se olvida

Video: Los trucos de Isabel Preysler para una exfoliación perfecta que hemos visto en su Instagram

Otro de los planes favoritos de Isabel y Tamara es el de viajar, tomar el sol y no tener nada planeado. Eso sí, siempre con un buen protector solar facial que evite manchas y arrugas. "El momento que más disfruto con mi madre es cuando nos vamos de viaje juntas. Me acuerdo cuando nos fuimos a Maldivas sin nada que hacer, solo tomar el sol. Pero la verdad es que tenemos tendencia a que nos salgan manchas, todo se hereda. Últimamente utilizo esta crema que me salvó en 'Masterchef' de estar tantas horas al sol cocinando. Ahí me empezaron a salir manchas que no había tenido en mi vida. Pero con esta protección, perfecto", ha explicado la Marquesa de Gruiñón.

Se trata de laSunleÿa G.E Tratamiento Solar Global Antiedad SPF50+, una crema facial con protección solar resistente al agua que , en contacto con la piel, actúa como una barrera antiedad para el rostro expuesto al sol. Sus ingredientes activos previenen las arrugas, las manchas, la deshidratación y la pérdida de firmeza y luminosidad. Protege e hidratada gracias a la glicerina de origen vegetal y la manteca de karité. Se absorbe con rapidez, no deja manchas blancas y su textura es fresca y suave. Hazte con ella rebajada de 215 euros a 178,95 euros en Douglas.

Si hay otro consejo que Tamara ha aprendido de su madre, es el de llevar siempre un maquillaje muy suave. "El look de mis hermanas y el mío es siempre muy natural. Para ello necesitas una base que te quite todas las imperfecciones y que te haga como de lienzo. Yo recomiendo Phyto Teint Ultra Eclat de Sisley porque te quita los poros y es oil-free, por lo que se consigue siempre una piel perfecta". En Douglas está rebajada de 74,95 euros a 48,95 euros y disponible en 14 tonos naturales muy luminosos. Su textura es ligera, fundente, de larga duración y ofrece un acabado aterciopelado de cobertura media.

Terminamos con un imprescindible que no puede faltar en la familia. "El gesto de belleza que llevamos heredando de generación en generación, es la limpieza de la cara. Hacerlo todos los días marca la diferencia de tu rostro a largo plazo. Me gusta llegar, limpiarme la cara con la leche y después ponerme mi tónico de flores. Eso es algo que he aprendido de mi madre toda mi vida", concluye Tamara.

La Loción Aux Fleurs de Sisley completa la limpieza y está formulada a base de extractos de rosa, aciano y hamamelis, un cóctel que posee propiedades calmantes y suavizantes que se adaptan especialmente a las pieles secas y sensibles.