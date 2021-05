11 may 2021

Hay personas que se muestran reacias a recurrir al bisturí para acabar con los signos de la edad en su rostro. Y no nos extraña, porque lás técnicas invasivas tienen sus riesgos y no todos están dispuestos a asumirlo. Pero para esas personas, existen productos que aseguran un resultado muy similiar (que no igual, hay que asumirlo). Sérums con efecto bótox que reafirman la piel, cremas para levantar los párpados caídos como si de un lifting se tratasen... ¿Y qué tienen en común todos estos productos? El activo con el que se formulan, el DMAE, o Dimetilamino Etanol.

El DMAE es una sustancia de origen natural que se encuentra principalmente en algunos pescados azules como las sardinas, el salmón salvaje y las anchoas, y que se produce de manera natural en el cerebro humano. Produce una contracción muscular ligera aumentado la firmeza de la piel y reduciendo su flacidez. Hay expertos que aseguran que este efecto es visible en sólo 20 minutos y que, si aplicas un producto con DMAE en un lado de la cara haciendo especial hincapié en el surco nasogeniano, en el contorno de ojos, frente, bajo la barbilla y en el cuello, podrías apreciar la diferencia en sólo unos instantes. ¿Realidad o ficción?

Este complejo nutriente tiene un efecto reafirmante tanto instantáneo como duradero. Mejora, de forma inmediata, la apariencia de la piel flácida, reafirma, tonifica, alisa, redefine los contornos y esculpe la zona del mentón y la mandíbula. Pero además, a la larga, rellena las líneas y las arrugas. Y no sólo eso, sino que puede utilizarse para alisar la piel de naranja de los muslos y la parte superior de los brazos. Vamos, un completo.

Segle Clinical DMAE Lift 10 sérum

El sérum DMAE Lift 10 de Segle Clinical ofrece un efecto lifting prolongado sobre la piel gracias a sus propiedades reafirmantes que reafirman y proporcionan mayor elasticidad al rostro y cuerpo. Actúa estabilizando la membrana celular y como protector antioxidante frente a la acción de los radicales libres. Contiene DMAE para recuperar la elasticidad y flexibilidad de la piel y acetilcolina y zirhafirm para devolver la firmeza. Disponible en PromoFarma por 35,57 euros.

Perricone MD DMAE Firming Pads

Discos de tratamiento únicos que reafirman, tonifican y estimulan para una piel radiante. Están diseñados para ayudar a reafirmar y tonificar la apariencia de la piel al mismo tiempo que suavizan las arrugas y estimulan el resplandor de la superficie. El disco perfectamente impregnado se puede deslizar en la piel para beneficios reafirmantes óptimos. Puedes conseguirlo en Douglas por 58,95 euros.

Unicskin Ampollas Lifting & Luminosidad Flash Action Unimagic Sh

Es un sérum en ampollas a base de Ácido Hialurónico y DMAE. Proporciona un efecto lifting inmediato, disminuye la apariencia de fatiga en la cara, estimula la producción de colágeno, difumina las arrugas faciales y aporta un aspecto sano, descansado y joven.