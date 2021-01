31 ene 2021

Compartir en google plus

La historia siempre se repite. Te levantas y te asemejas, más que a una persona, a un osos panda. Ni que hubieras estado toda la noche de fiesta. Evidentemente, no. Sin embargo, nadie lo diría. Ojos hinchados, bolsas y ojeras oscuras que no estaban ahí hace unos días (mejor dicho, hace unos años: no nos engañemos). La falta de sueño, el estrés, la ansiedad y sobre todo, la genética, juegan un papel muy importante cuando hablamos de tu mirada.





VER 10 FOTOS Contornos de ojos antiedad de alto rendimiento que restan años y que puedes comprar rebajados

Sin embargo, hay algunos pequeños trucos que puedes llevar acabo antes de darte por vencida y languidecer (danos unos años dentro de la redacción, querida lectora) al bótox, el ácido hialurónico y los hilos tensores. Estos remedios buenos, bonitos y baratos no harán desaparecer ni la situación pándemica y ni el estrés, pero al menos, le harán un favor a tu mirada por las mañanas.

El primero y el más popular de todos es el rodillo de jade o de cuarzo rosa.Tiene las tres B's es sencillo de usar y cumple lo que promete: un masaje facial drenante para deshincahr el rostro y sobre todo, la zona de la ojera si aplicas movimientos específicos. Además de ayudar a que el producto que aplicas antes del masaje penetres, es súper sencillo de usar y lo puedes combinar con la piedra Gua Sha para un efecto lifting inmediato por las mañanas. Si se trata de una situación desmedida, puedes utilizar aparatología:

Por ejemplo, el Foreo Bar es un dispositivo facial tonificante con microcorrientes, pulsaciones T-Sonic y 5 niveles de intensidad que sirve para definir el óvalo facial. Es una herrmaienta no invasiva que aumenta la producción de colágeno, repara la elastina y reafirma, sobre todo en la zona de las mejillas, la mandíbula y la frente.

Un truco más low cost es el maquillaje: sí, hay ciertos tips que te pueden ayudar. El primero pasa por el tratamiento: escoge un contorno de ojos drenante, preferiblemente con aplicador metálico (una buena opción es Sisleya L´Intégral Anti Age Crème de Sisley). Si lo guardas en el frigorífico, al utilizarlo podrás darte un pequeño masaje drenante a la vez que aplicas el producto. El frío ayudará a descongestionar la zona. Un corrector de ojeras un tono más claro hará que ilumines la zona (pero sin pasarte, no queremos que le copies el beauty fail a Doña Letizia), lo mejor es que optes por texturas que no se cuarten y que a la vez iluminen. Uno de los mejores productos para esto es el Touche Éclat de YSL, que además de tapar la ojera hace a la vez de iluminador. Truquito: aplícalo con la forma de un triángulo invertido, deja que se seque un poco y después, difumina con la yema de los dedos.

Y por último, pero no por ello menos importante, otro de los trucos que nunca fallan es el un buen recogido. El efecto tensor de una coleta o un moño tiene un efecto lifting inmediato. Eso sumado a un buen masaje drenante y un corrector de ojeras mágico te dará resultados súper rápidos. Y si no... ¿Por qué siempre Bella Hadidi lleva un moño alto?