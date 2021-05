14 may 2021

Ya falta poco para el verano y, con él, regresa la preocupación por el estado de nuestros glúteos. Las mujeres tenemos más tendencia a acumular grasa justo en ese punto de nuestro cuerpo y, si no haces ejercicio, lo cuidas con los tratamientos adecuados, o con los productos necesarios, es inevitable que acaben flácidos y con celulitis. Pues bien, si mezclamos esta preocupación con el auge de las mascarillas coreanas, tenemos como resultado un producto tan surrealista como sorprendente: la mascarilla para glúteos Bumbum mask de Lovbod.

Este curioso producto está diseñado para encajar en nuestros glúteos sin importar tus medidas debido a su material súper flexible. Gracias a su cóctel de ingredientes, hidrata y nutre la zona mejorando la piel de naranja y la sequedad. Además, contiene colágeno, que reafirma los glúteos y le devuelve a la piel su elasticidad. A pesar de que su textura es tipo hidrogel, no tendrás problemas a la hora de ponértelo bajo el pijama o tus braguitas, ya que su esencia no traspasa y no mancha la ropa. Mira cómo se pone:

Sólo tienes que dejarla puesta unos 20 o 30 minutos y, tras retirarla, masajear la zona de tus glúteos con la esencia restante.

Vamos a ser sinceras: milagros, a Lourdes (lo que nos chifla el refranero popular). Queremos decir que no por ponerte la mascarilla durante unos minutos va a desaparecer la piel de naranja por completo y te vas a ahorrar esas sentadillas que tanto odias. Si de verdad quieres tener unos glúteos de revista, el ejercicio y la buena alimentación es imprescindible pero este tipo de productos ayudan a dejar la iel más lisa, suave y tersa. Además, como todas las mascarillas, tiene efecto flash, por lo que verás los resultados al instante y permanecerán en tu piel durante un par de días.

Puede que te resulte chocante, una excentricidad con la que sacarle el dinero a las incautas pero piénsalo mejor: pasamos horas sentadas frente al ordenador, con el culo aplastado contra la silla y luego, cuando llegamos a casa, la mayoría de las veces acabamos apoltronadas en el sofá viendo Netflix. ¿No crees que ya llegado el momento de dedicarle una tregua a esta zona de tu cuerpo tan delicada?

Además, estamos de suerte, porque podemos encontrarla rebajada en la web de Miin Cosmetics, de 13,95 a 6,98 euros. Quizá sea un buen momento para probarla...