19 may 2021

Incluir unsérum en tu rutina de belleza supone un antes y un después. Sus activos concentrados penetran en la piel de manera más profunda y rápida y, aunque no sustituye a tu crema habitual, sí ayuda de manera más inmediata y duradera a luchar contra los efectos de la edad. La elección de sus principios activos depende de las necesidades de tu piel: conretinolpara las pieles más maduras, conniacinamida para evitar la hiperpigmentación y, cómo no, conácido hialurónico y vitamina C, para hidratar tu piel e iluminarla.

Estos dos últimos componentes son los más buscados por las amantes de la belleza y hemos encontrado un sérum que los combina junto al Life Plankton para conseguir una piel libre de arrugas y líneas de expresión y más luminosa y firme. Estamos hablando del Life Plankton Elixir de Biotherm, un sérum transversal antiedad, perfecto para todos los tipos de piel y todas las edades, que asegura unos resultados visibles en tan sólo 8 días. Puedes encontrarlo en Douglas por 50,95 euros.

La deshidratación en nuestra piel puede ser causa de varios factores como nuestro agitado ritmo de vida, la falta de sueño, los pequeños vicios como el tabaco o el alcohol, la polución o incluso la propia genética de cada una y este sérum ayuda a nutrirla en profundidad gracias al ácido hialurónico. Por su parte, la vitamina C lucha contra nuestra propia piel para minimizar el efecto de los radicales libres y conseguir iluminarla mientras el Life Plankton (el ingrediente regenerador único de Biotherm en su máxima concentración) reduce las arrugas y potencia la luminosidad y firmeza de la piel.

Aquí tienes otras dos opciones de sérums que combinan el poder hidratante del ácido hialurónico con el antioxidante de la vitamina C para conseguir una piel más nutrida y luminosa:

Eucerin Hyaluron Filler Vitamin C Booster

Se trata de un sérum antiedad de absorción rápida que ayuda a proteger la piel mientras atenúa las arrugas faciales. Asimismo, ayuda a hacer frente al estrés oxidativo causado por el sol, el tabaco y otros aspectos que activan la formación de radicales libres. Proporciona frescura a la piel, además la vitamina C estimula la producción de colágeno en la piel. Deja la piel más suave y también le aporta iluminación. Puedes encontrarlo en PromoFarma por 10,74 euros.

Sérum de ácido hialurónico y vitamina C Lumilixir

Este sérum está elaborado con solo cinco ingredientes entre los que destacan el ácido hialurónico y la vitamina C. Protege la piel del daño medioambiental a la vez que potencia el colágeno. Además, ayuda a las pieles con acné y manchas y aporta luminosidad al rostro. Tiene un gran poder hidratante gracias al ácido hialurónico ya que retiene 1000 veces su peso en agua, lo que se traduce en una piel más llena y de aspecto más joven. Puedes encontrarlo en Laconicum por 43 euros el envase de 20 ml.