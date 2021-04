12 abr 2021

Si como a nosotras, te encanta descubrir los secretos mejor guardados de las rutinas de belleza de las celebrities, bienvenida. Porque estos últimos días hemos desvelado algunos delos trucos que más éxitos están teniendo como el ice-ball de seis euros de Irina Shayk o el colágeno puro que toma Juana Acosta. Ahora, hemos dado con el imprescindible del 'skin care' de Kaia Gerber: la niacinamida, uno de los antioxidantes que no pueden faltar a partir de los 50.

En una entrevista con la edición británica de la revista Vogue, Kaia Gerber descubrió varios de sus secretos beauty. Una rutina de belleza que incluye pasos como meditar por la mañana y usar técnicas de respiración. Pero también reveló cuál es su protocolo de cuidado facial: "Me gusta seguir una rutina súper sencilla con la piel – creo que menos es más. Siempre me lavo la cara: incluso si no estoy llevo maquillaje, ¡me tengo que lavar la cara! Y soy una gran defensora de la niacinamida, que es lo que uso", declaró la hija de Cindy Crawford.

Al parecer, Kaia incluye este ingrediente en varios productos de su rutina porque tiene numerosos beneficios. Como explicó la Dra. Lidia Maroñas para Sephora "es un activo con excelente tolerancia para la piel más sensible por su acción antiinflamatoria, mejora la función barrera -pues aumenta la producción de ceramidas y ácidos grasos-, disminuye la pérdida de agua transepidérmica -por lo que mejora la hidratación de la piel-, suaviza las arrugas al aumentar el colágeno, mejora la textura de la piel y el aspecto del poro, atenúa la hiperpigmentación y regula las manchas cutáneas y tiene propiedades antioxidantes y antiglicación".

Ejemplo de ellos es el sérum Niacinamide 10% + Zinc 1% de The Ordinary, que tiene una fórmula antiimperfecciones para regular la producción de grasa y minimizar las imperfecciones y poros dilatado y que cuesta tan solo 5,99 euros en Sephora. Allí, también puedes hacerte con Niacinamide Sérum de The Inkey List, que es ideal para piel problemática con exceso de grasa y enrojecimiento. Además, contiene ácido hialurónico para calmar e hidratar y cuesta 7,99 euros.