20 may 2021

Las necesidades de tu piel cambian con el paso de los años y debes saber cuidarla dependiendo de tu edad. A los 20, la tienes tan joven y tersa que no necesitas otra cosa que no sea hidratarla y protegerla del sol; a los 30 comienzas a preocuparte por la aparición de arrugas y líneas de expresión; a los 40 ya las tienes ahí e intentas que se suavicen; ya los 50, la pérdida de firmeza se convierte en tu mayor prioridad. Hoy vamos a centrarnos en esas pieles maduras a partir de los 50 años, para las que ya existen tratamientos específicos como las cremas con caviar. Pero las cremas no lo son todo, hay que aprender a cuidarla desde el principio, para lo cual debes tener claros tres pasos: limpieza, exfoliación e hidratación.

No sólo por la edad, sino por los cambios hormonales provocados por la menopausia, la piel de la mujer se vuelve más fina y tiende a la sequedad y la tirantez. De este modo, pueden aparecer arrugas profundas, flacidez, manchas y pérdida de luminosidad. Por eso no puedes emplear la misma rutina de belleza que a los 20, porque, aunque tú te sientas joven, tu piel ya no es la misma.

El primer paso en toda rutina de belleza, y con más hincapié en las pieles más maduras, es la limpieza facial. Puedes aficionarte a la doble limpieza que hacen las coreanas o hacerte con un cepillo de limpieza facial, pero este paso es absolutamente esencial. No te olvides tampoco de la exfoliación, un paso al que no le prestamos la atención que merece. Con el paso de los años, la renovación celular natural se vuelve más lenta y el uso de exfoliantes químicos te ayudarán a estimularla, para tratar arrugas, manchas y otros signos de la edad. Además, debes prestar especial atención a la hidratación, con cremas que ayuden a evitar la pérdida de agua. Por eso, el ácido hialurónico se convertirá en tu mejor amigo. Por último, como no, la protección solar, para evitar las manchas y otros efectos negativos de los rayos UV como la pérdida de colágeno y elastina.

Aquí tienes algunos productos que no deben faltar en tu neceser si ya has cumplido los 50. Apúntalos y notarás una piel más rejuvenecida, firme y luminosa.

Limpieza: Perfectly Clean de Estée Lauder

Dos en uno: tratamiento limpiador profundo diario y mascarilla purificante. Aplicado sobre una piel ligeramente húmeda, se transforma en una espuma untuosa que limpia en profundidad liberando los poros. Además de su acción limpiadora, revela la luminosidad de tu piel gracias al Complejo 3C Purity exclusivo. Formulado a base de extractos botánicos, esta tecnología única permite calmar la piel, dejándola suave y cómoda e iluminando la tez. Este tratamiento también se puede utilizar como mascarilla purificante dos veces por semana. Basta con aplicar el tratamiento sobre la piel seca y dejar reposar 3 minutos antes de aclarar. Está disponible en Sephora por 24,99 euros.

Exfoliación: Exfoliante suave purificante de Avène

Este producto de higiene facial contiene elementos esenciales y muy útiles para fortalecer el saneamiento, eliminar los residuos del tejido cutáneo y proporcionar la calma y el bienestar que necesita nuestra cara. Contiene microesferas de polietileno y de cera de jojoba, que eliminan las células muertas y purifican la piel del rostro; salicilato de sodio, que ayuda a mejorar la exfoliación y le devuelve a la piel su luminosidad; y agua termal de Avène, que proyecta de forma rápida una agradable sensación de bienestar. Puedes encontrarlo en PromoFarma por 13,84 euros.

Hidratación: Germinal Hidraplus Acido Hialuronico

Es un tratamiento con Ácido Hialurónico de alta concentración y activador de acuaporina AQP3 que proporciona una hidratación máxima desde el interior. Con FPS 30, protege eficazmente de los efectos nocivos del sol, previniendo la aparición de manchas y arrugas. Esta crema de textura rica ayuda a reducir el tamaño del poro y proporciona un efecto escudo frente a la polución. Encuéntrala en PromoFarma por 19,55 euros.

Protector solar: Expert sun aging protection cream plus wetforce spf 50+ de Shiseido

Esta innovadora barrera protectora incrementa el factor de protección solar al contacto con el agua o la transpiración. Incluye ingredientes para el cuidado de la piel que previenen la sequedad, la oxidación y el daño a las células y el ADN. Proporciona una alta protección solar, pero cómoda y suave en la piel. Está disponible en Douglas por 24 euros.