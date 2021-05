25 may 2021

El buen tiempo se nos ha echado encima y, entre el invierno, y todo el tiempo pasado en casa con el confinamiento, estamos más blancas que un folio. Si te atreves, puedes apostarlo todo al autobronceador pero no siempre se consigue el color deseado, además de que puedes acabar a manchas. Los aceleradores de bronceado son menos conocidos, pero a influencers como Paula Echevarría les encantan, y todas envidiamos el tono doradito de su piel. Por eso, hemos estado investigando y hemos recaído en Amazon, porque siempre tiene los mejores productos de belleza al mejor precio, como su crema antiarrugas con ácido hialurónico, retinol y vitamina C o su sérum de pestañas que es una pasada.

Así hemos llegado a este acelerador de bronceado, que es el más vendido y mejor valorado de la plataforma. Se trata delBronzing Intensifier de Australian Gold, cuesta 11,90 eurosy tiene más de 9.700 valoraciones en Amazon con una puntuación de 4,4 sobre 5.

Se trata de un aceite seco que no deja acabado graso en la piel. Contiene extracto de nuez negra, semillas de zanahoria, aceite de árbol de té australiano, aceite de roucou, extracto de plátano, aloe vera y vitamina E, lo que proporciona una máxima hidratación en tu piel mientras estimula un bronceado profundo y duradero. La máxima de este activador, es que solo una piel más sana puede obtener un bronceado más intenso y uniforme, por lo que su principal objetivo es nutrir la piel y aportarle vitaminas para que esté más fuerte y saludable y sea capaz de resistir la agresión de los rayos del sol. Una cosa que debes saber es que no se trata de un fotoprotector, por lo que es necesario la aplicación de una crema con SPF después de utilizar este activador de bronceado.

Ya sabéis que nos gusta echar un vistazo a las opiniones de los usuarios del producto para hacernos una idea de sus resultados más allá de lo que diga la campaña de marketing de turno y esta vez nos hemos sorprendido gratamente: "Me encanta , huele súper bien y coges un bronceado muy intenso en poco tiempo. Lo volveré a comprar sin duda."; "Soy muy blanca de piel, y nunca había conseguido este moreno tan bonito, es increíble, en tal solo 3 días."; "Intensifica mucho el bronceado. No pringa la piel aceitosa; se seca y ni se nota que te lo pusiste. Huele bien. El color que te queda es muy natural. El mejor de los que he probado."

Que conste que también hay personas decepcionadas con los resultados de este aceite, que aseguran no notar un incremento en su bronceado y, además, se quejan de que deja sensación grasienta en la piel, pero son sólo un 4% de las opiniones, por lo que la buena sensación, gana por goleada.

Estaba buscando un producto de estas características y me siento muy tentada de añadirlo a mi cesta...