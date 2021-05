27 may 2021

Lo de descubrir los colores para las uñas que son tendencia esta temporada y que rejuvenecen las manos no va contigo, pero eso no quiere decir que no te guste llevarlas bonitas y arregladas con los cuidados justos y necesarios. Así, para que copies el esmalte de uñas natural de Eva González que combina con todo y que es ideal para llevar a diario, tenemos un tratamiento antiedad que no solo unifica el color de la uña acabando con los tonos amarillentos, también la fortalece, las hidrata al máximo y las ilumina al instante.

El uso excesivo de esmaltes, de manicuras semipermanentes, de uñas de gel o de porcelana, pueden debilitar la superficie, haciendo que se vuelvan más quebradizas y estén más apagadas. Este cosmético cubre las necesidades de cada uña y las protege incluso si hay un déficit de vitaminas o si el trabajo te impide tenerlas bonitas. ¿Todavía no conoces los beneficios de una BB Cream para las uñas?

Video: 10 manicuras naturales que estilizan las manos

Empezamos con el best seller de Orly. Una BB Cream que hidrata, blanquea y fortalece la superficie de la uña gracias a su fórmula que incuye vitamina C y microcristales. Una laca de uñas embellecedora que con tan solo una fina capa, dejará un tono melocotón natural e irresistible, al mismo tiempo que va a transformar las capas de las uñas, es decir, corrige todo tipo de imperfecciones, elimina manchas y células muertas.

Eso sí, las opciones desde que este clásico se lanzara, han ido creciendo, y otras firmas de farmacia como Mia Cosmetics, han mejorado la fórmula para conseguir el mismo efecto natural sin aplicar esmaltes. El Calcium Milk de la marca contiene aceites naturales hidratantes de hierba pastel y lino, ricos en omega 3 y aceites esenciales grasos que suavizan la uña y la fortalecen la queratina para un crecimiento rápido y óptimo. Su uso deja una finísima capa transparente con un toque iluminador que realza la manicura, corrige las imperfecciones y rejuvenece las manos.

Pero lo que más nos gusta de todo es que su color, apenas apreciable, no necesita un alto mantenimiento, por lo que resulta ideal para perezosas que prefieren no dedicar mucho tiempo a la manicura. Encuéntralo en farmacias por menos de 15 euros.

Desde la firma francesa Vitry también encontramos un esmalte que perfecciona las uñas, las alisa y unifica el tono. Se trata de la CC Base Blanqueadora. Que está enriquecida con silicium, un ingrediente que aclara las uñas para un resultado natural, y disimula las uñas amarillentas. De venta también en farmacias.