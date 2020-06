10 jun 2020

Las estrellas se han volcado con la causa antiviolencia que ahora mismo lidera la familia de George Floyd, muerto en una detención policial en Minneapolis, y el movimiento Black Lives Matter. De hecho, hemos podido ver a las más grandes estrellas del pop, de Madonna a Beyoncé, en las marchas de protesta que se han producido a ambos lados del Atlántico. Muchas, además, han anunciado donaciones y están haciendo campaña desde sus perfiles sociales para conseguir los cambios legislativos que corrijan los excesos violentos. La verdad es que hasta la fecha solo hemos visto celebrities que acuden a cara descubierta o, a lo sumo, con mascarilla y gafas de sol. El caso de Brad Pitt es el más original del que tenemos noticia: quiso sumarse a las manifestaciones contra el racismo y lo hizo en moto y convenientemente oculto bajo el casco.

La maniobra de distracción de Brad Pitt tiene su justificación: si hubiera ido a cara descubierta, su presencia hubiera eclipsado el motivo de la marcha (ya sabemos que las estrellas deslumbran allí donde se manifiestan) y hasta es probable que se hubiera formado algún tipo de tumulto. De hecho, resulta muy significativo que Pitt haya querido estar presente en las protestas, hasta el punto de tener que pensar en una manera tan enrevesada de ponerse a salvo y participar a la vez. Sin duda, los ciudadanos de Estados Unidos tienen la conciencia de estar viviendo un momento histórico y ni las más grandes 'celebrities' quieren permanecer al margen.

Brad Pitt se presentó el domingo en la manifestación que recorrió las calles más populosas de la ciudad de Los Ángeles oculto bajo el caso y con una sudadera en la que se podía leer el nombre de George Floyd. Estaba irreconocible, pero no pudo evitar que los amantes de las motos identificaran sin lugar a dudas su moto, una BMW con la que le hemos visto en otras ocasiones. En todo caso, el actor de "Érase una vez en América" se apunta otro tanto con esta aparición estelar pero con disfraz. Su decisión de no convertir su presencia en noticia dice mucho de su personalidad y su civismo. ¿De verdad no se cansa nunca de ser tan perfecto?