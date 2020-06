26 jun 2020

A lo largo de la historia, muchísimos hombres famosos han tenido que casarse con mujeres para ocultar su orientación sexual, un subterfugio que fue norma para gays y también para lesbianas, considerados degenerados o enfermos. Esta norma fue cediendo con la apertura de la sociedad pero se mantuvo hasta prácticamente ayer en Hollywood, donde se consideraba que los hombres dejaban de ser galanes y de atraer al público si se sabía que eran homosexuales. Independientemente de este tabú de la industria del espectáculo que aún sigue funcionando, otros famosos gays cuentan en sus biografías con otro tipo de bodas, expresión sincera de su amor por mujeres que les acompañaron en un momento clave de su vida: su juventud. Es el caso de Elton John, aunque hoy se debe arrepentir bastante de su boda con Renate Blauel en 1984. Duró cuatro años debido a las adicciones del cantante, que se casó muy enamorado. Ahora, Blauel le ha demandado, supuestamente por hablar de esta boda, y espera un acuerdo amistoso, privado y probablemente con muchos ceros.

No tiene nada que ver esta abrupta reacción de la ex mujer de Elton John con la relación que mantuvieron Freddie Mercury y Mary Austin, bien contada en la película "Bohemian Rapsody". Estuvieron juntos como pareja seis años, pero una íntima amistad los mantuvo unidos hasta la muerte de él. Se la considera la "esposa verdadera" del cantante, y de hecho heredó su mansión en Londres y la mitad de su fortuna. Mercury dijo lo siguiente de ella: “Para mí, fue un matrimonio. Creemos el uno en el otro. Todos mis amantes me han preguntado por qué no podrían reemplazar a Mary. Es porque es sencillamente imposible”.

Alan Cumming, prestigioso actor cómico al que hemos visto en series como "The Good Wife", estuvo casado con su profesora de interpretación, Hilary Lion, de 1985 a 1993: aún era un veinteañero. Poco después, en 1998, anunció que era bisexual. Por fin, en 2007 formalizó su relación con Grant Shaffer con un matrimono civil. "Soy la cara aceptable de la ambigüedad sexual", admitió a 'The Guardian' en una entrevista.

Anthony Perkins, el inolvidable Norman Bates protagonista de "Psicosis" (1969), el clásico de Alfred Hitchcock, vivió la experiencia inversa. Durante su juventud tuvo varias relaciones con hombres, pero en 1973, a los 40 años, se casó con la actriz Berry Berenson (hermana de Marisa Berenson), con la que tuvo dos hijos. Confesó que fue la primera relación que tuvo con una mujer. Anthony Perkins falleció en 1992 de sida, lo mismo que uno de sus famosos amantes, Rock Hudson.

Rock Hudson es el protagonista de una de las biografías más trágicamente marcadas por la homofobia de Hollywood de las que tenemos noticia. Convertido en unp de los galanes más célebres de su tiempo, ocultó durante casi toda su vida su orientación sexual y sus parejas. Sus 'aventuras amorosas' con Marilyn Monroe, Judy Garland o Elizabeth Taylor ocuparon todas las portadas, pero la prensa seguía vigilándole estrechamente, hasta el punto que tuvo que casarse en 1955 con Phyllis Gates, la secretaria de su manager. En 1959, ella pidió el divorcio.

El recientemente fallecido Little Richard, un icono gay que hizo muchísimo por visibilizar la homosexualidad prácticamente durante toda su carrera (su hit "Tutty frutti" de 1955 es de temática gay más que explícita). En 1959, Little Richard se casó con Ernestine Harvin, una predicadora evangélica. Se divorciaron en 1964, pero antes adoptaron a un bebé de un año, Danny Jones, su único hijo, que solía trabajar de guardaespaldas de su padre.