26 jun 2020

Son tiempos convulsos e inciertos para el mundo de la moda. Algo que los creativos más jóvenes han sabido ver más como una oportunidad que como un inconveniente y lograr atraer así a su lado al nuevo público. Al caso, Olivier Rousteing, el jovencísimo director creativo de Balmain, que como buen millennial ha sabido transmitir su manera de ver las cosas a la firma francesa creada en 1945 y dotarla de una nueva modernidad tan refrescante como original.

Su ritmo durante el confinamiento no ha bajado y, ahora que comenzamos la desescalada, pueden empezar a vislumbrarse los frutos de su empeño. El primero de ellos ha sido la presentación de la colección masculina Resort 2021 cuyas fotografías han sido realizadas a través de Zoom. Pero por si esa novedad no fuera suficiente, Rousteing ha querido también que los protagonistas de las imágenes fueran algunos de los hombres cuyo estilo más está dando que hablar últimamente.

Jorge López, el actor de la serie Élite, ha sido uno de los elegidos para estrenarse como nuevo miembro de la ya conocida como “Armada Balmain”, a la que pertenecen desde el clan Kardashian hasta Rihanna. En la imagen, López lleva una traje de chaqueta verde agua con pantalón de talle muy alto combinado con una camiseta rosa. El estilismo, elegido por el mismo, está inspirado como el resto de la colección, en los protagonistas de la serie Corrupción en Miami.

El actor no ha sido el único en recibir la invitación de la marca francesa, junto a él también figuran hombres que representan el carisma y la forma de ser tan particular de Balmain, como son Maluma, quien ha posado desde Miami con un traje blanco y negro de lunares, o Jon Kortajarena, habitual en los desfiles de la casa, que desde Bilbao ha reinterpretado su particular visión de El Príncipe de Bel Air.