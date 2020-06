25 jun 2020 laura requejo y rosa gil

Hay una broma recurrente en la comunidad LGTBQIA+ que hace su aparición cada cierto tiempo en redes sociales. La última en hacerla ha sido la actriz española Anabel Alonso, en pleno calentamiento de motores para los festejos por el Orgullo Gay, que tendrán lugar de forma virtual el sábado 4 de julio. ¿En qué consiste? Le piden a Charlize Theron que salga del armario.

No porque esperen que lo haga: Charlize ya ha confirmado públicamente en varias ocasiones que es heterosexual (aunque le confesó a Andy Cohen en una entrevista que de joven había experimentado con mujeres). De hecho, su historial de romances ha tenido siempre como protagonistas a hombres, de Sean Penn a Keanu Reeves.

Por supuesto que eso no sería óbice para que cualquier día confesara otro tipo de afiliación sexual. Pero, de momento, no hay argumentos para que tal cosa vaya a suceder. El grito de guerra que ha lanzado Alonso se parece más al “six season and a movie” de Community o a la lista de famosos con los que se acostarían los protagonistas de Friends si no contara como adulterio. Pura y deliciosa fantasía. Y tiene bastante más que ver con el hecho de que la actriz se ha convertido en un icono para las lesbianas de todo el mundo. ¿Las razones? A continuación.

Video: La TV iraní censura a Charlize Theron en la gala de los Oscar d.r.

Charlize Theron es espectacular

Sí, eso también cuenta. No nos olvidemos de que su metro setenta y siete de estatura, cuerpo escultural y elegancia personal no solo la han erigido en musa de los perfumes de la maison Dior , también la han mantenido en ese Olimpo desde hace más de 16 años (es la imagen de J’Adore desde 2004). Es de las pocas actrices que todavía es capaz de pasear el auténtico glamour del viejo Hollywood con sus apariciones en la alfombra roja. Y la broma común en redes sociales se parece mucho a cuando alguna de tus amigas hetero suspira por Brad Pitt, Chris Hemsworth o Idris Elba.

La actriz Charlize Theron, con su hija transexual, Jackson pinit

Apoya a muerte a su hija trans y defiende los derechos de la comunidad LGTBQIA+

Charlize tiene dos hijos adoptados: Jackson, de ocho años, y August, de cinco. El año pasado, Jackson se declaró trangénero y Theron la apoyó sin fisuras: “Tengo dos hijas maravillosas -declaró-. Y pido respetuosamente a los medios de comunicación que se refieran a Jackson como “ella”. El resto de la historia le pertenece y será ella quien decida si la comparte o no”. La actriz tiene un largo historial como aliada de la comunidad LGTBQIA+, e incluso un premio GLAAD, que la Gay & Lesbian Alliance Against Defamation concede a los personajes del mundo del espectáculo que apoyan sus derechos.

Nunca ha tenido miedo de interpretar personajes homosexuales

Con esa belleza y ese cuerpo, su puerta de entrada a Hollywood fueron los papeles de rubia explosiva. Pero renunció al glamour para encarnar a la asesina en serie (homosexual) protagonista de Monster y ahí se hizo con su primer Óscar (esperamos que haya más). Más adelante, encarnó a una letal espía bisexual en Atómica, y a una madre con una vena bisexual (ay, esa niñera mágica) en Tully. Exploró el tema (sin protagonizarlo) en El escándalo, película de la que era coproductora, aunque en este caso las que salían del armario eran sus compañeras de reparto, Margot Robbie y Kate McKinnon. E, incluso cuando encarna a personajes heterosexuales, tiene pasión por las mujeres fuertes y a ser posible guerreras (Mad Max Fury Road, La vieja guardia, Aeon Flux…).

Charlize Theron, la diosa de melena audaz pinit

Se atreve con los cortes de pelo más radicales

En realidad, no sabemos si eso cuenta o no, pero nos encantan sus pixies, su microbobs, sus flequillos irreverentes, sus rubios platino y sus negros azabache. Todo su archivo de looks de pelo es puro atrevimiento, carisma y personalidad. Debería contabilizar para convertirla en icono universal.