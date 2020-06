30 jun 2020

Pedro Almodóvar ha aprovechado bien el confinamiento: ha escrito un nuevo guion, titulado Madres paralelas, y está listo para empezar a producirlo. De momento, ya tiene protagonista: Penélope Cruz, en la que será su séptimo proyecto juntos (los otros: Carne trémula, Todo sobre mi madre, Volver, Los abrazos rotos, La concejala antropófaga y Los amantes pasajeros). Está previsto que el rodaje empiece a principios de 2021 en Madrid, donde está ambientada la película.

El director manchego no lo ha pasado bien durante los últimos meses: cuarentena, enfermedad (contrajo y superó el coronavirus) y un poco de bajón anímico. Pero las contrariedades no le han impedido escribir, de principio a fin, el guion de su nueva pellícula: Madres paralelas, la historia de dos mujeres que dan a luz el mismo día y cuyas vidas siguen desde entonces trayectorias similares. La escribió pensando en Penélope Cruz y la actriz, tras leer el guion, aceptó rápidamente interpretar uno de los papeles protagonistas. La película explora el mundo de las madres recientes y la crianza en los primeros años y, de momento, no sabemos quién encarnará a la otra 'madre paralela'.

Almodóvar está preparando todo para el rodaje, mientras aún se oyen los ecos del éxito de su última película, Dolor y gloria (que ha triunfado en los premios Platino) y mientras espera que nada le impida empezar el rodaje de su proyecto de corto con Tilda Swinton (una adaptación de La voz humana, de Cocteau), que está programado para dentro de unas semanas. Su otro proyecto pendiente, la adaptación de Manual para las mujeres de la limpieza, de Lucia Berlín, está de momento en pausa.