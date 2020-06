30 jun 2020

Es una de las contraindicaciones de la fama: los avatares sentimentales de los ricos y famosos se convierten en contenido intrascendente de la conversación de los que no lo somos. Por suerte, cada vez desde un punto de vista más divertido y positivo, porque rara vez las curiosas de los sentimental llegamos a saber las circunstancias, secuencias y trascendencias reales de rollos, 'flirts', flechazos, amistades con roce, relaciones no exclusivas, relaciones a ver qué pasa, novios en la práctica, novios en toda regla y así, hasta el infinito. Una cosa sí sabemos: existe una famosa que se las ha arreglado para salir con los señores más guapos y con más 'hype' del panorama nacional. Donde nosotras ponemos el ojo, ella pone la bala. Efectivamente: es Blanca Suárez, la invitada de este noche en 'El Hormiguero'.

Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre estuvieron juntos tres años. pinit

Cuando aún protagonizaba "El internado", Blanca Suárez salió con el actor Javier Pereira, con el que lo dejó tras dos años de relación, en 2010. En 2012 conoció en la serie "Los Pelayo's" a Miguel Ángel Silvestre, con el que formó la pareja más deseada y esquiva de la televisión española durante tres años. Blanca confesó que la presión mediática había terminado con la relación. De aquella no quedan ya ni fotos en sus perfiles de Instagram: las borraron en cuanto cortaron. Por suerte, conservan un nexo de unión mucho más importante: Pistacho, el perro que hoy acompaña solo a Blanca. Y atención a lo que dclaró el maravilloso Silvestre cuando se enteró de que Blanca estaba saliendo con Javier Rey, su novio actual: "Me parece una relación maravillosa. Les quiero mucho a los dos. Me hace mucha ilusión, tengo ganas de verlos y de darle un besazo a los dos". Es el encanto personificado.

Mario Casas y Blanca Suárez fueron la pareja más sexy de la alfombra roja. pinit

Tras un breve romance con el cantante Dani Martín, Blanca mantuvo una relación de tres años con otro actor, Joel Bosqued, nombrado por las revistas de estlo masculinas "el actor más cool de la televisión ahora mismo". Sin embargo, el noviazgo bombazo se desató en 2018, cuando Blanca se dejó ver con uno de los actores más deseados del cine nacional: Mario Casas. Ambos se conocían sobradamente, pero decidieron darse una oportunidad en el mejor momento de ambos: ella con 31 años y él, con 32. Y, sí, se dedicaron palabras bonitas públicamente y frecuentemente, pero la relación no duró más de un año "por problemas de agenda". El trabajo rompió el amor, o eso contaron los amigos y conocidos de la pareja. Estuvieron a punto de ser como Victoria y Beckham o como Penélope y Javier. Pero no. Ahora, Casas solo se fotografía con su hermana.

Javier Rey y Blanca Suárez forman la nueva pareja oficial de guapos del cine español. pinit

Por suerte para Blanca, su olfato para el factor cool sigue dándole alegrías sobresalientes. Javier Rey se convirtió con la serie "Fariña" en el actor revelación y en el favorito en las listas de los más elegantes. Poco después de dejarlo con Casas, coincidió con Rey en el rodaje de 'El verano que vivimos', una película que se estrenará en otoño (si todo va bien). Parece ser que entre ambos hubo mucha química, tanto que el actor rompió su relación de tres lustros con la madre de su hijo, la actriz canaria Iris Díaz. Sin duda, Blanca y Javier son otro parejón: no tenemos ahora mismo en el 'pool' de guapos nacional ningún actor con tanta clase como Rey. Larga vida al flechazo.