14 jul 2020

Ella lo negaba. El presunto amante, repetía una y otra vez que había sucedido. Y, al final, a Jada Pinkett no le ha quedado más remedio que confesarlo: sí, ha tenido un 'affaire' con August Alsina. "Él pasaba por una situación muy difícil. Estaba enfermo, necesitaba ayuda y yo quise ayudarle", pronunciaba en directo, en su espacio de Facebook Live 'The Red Table Talk'. Todo bajo la atenta mirada de un Will Smith que, según August, era consentidor de esta aventura extramatrimonial.

"Conforme transcurría el tiempo me seguí enredando con August", proseguía, siendo cortada por su marido, que le preguntaba a qué se refería con "enredo". Jada no dio rodeos y siguió esa línea de sinceridad que había decidido emprender: "Fue completamente una relación. Una relación en la que me di cuenta de que nunca se puede encontrar la felicidad fuera de uno mismo".

Ellos, que se han visto envueltos en titulares por historias similares, desmintieron hace unos años que la suya fuese una relación abierta, tal y como se había hablado en diferentes foros. Así que, no sabemos en qué situación queda su relación de pareja ahora que a ella no le ha quedado más remedio que reconocer lo que hizo y sumarse a la larga lista de 'celebrities' que, acorraladas o 'cazadas', han confesado haber sido infieles.

Quizás uno de los casos más sonados en la última década sea el de Kristen Stewart. Era julio de 2012 y formaba con Robert Pattinson una de las parejas más envidiadas del mundo del celuloide. Los jóvenes se habían conocido durante el rodaje de 'Crepúsculo' y entre ellos surgió el amor. Precisamente en otro rodaje, en el de 'Blancanieves y la leyenda del cazador', fue donde ella cometió el desliz. Nada menos que con el director.

Esa historia salió a la luz. No la negaron. Y si bien es cierto que a él, Rupert Sanders, le costó su matrimonio con Liberty Ross casi de inmediato, ella tuvo la suerte de que Robert tratara de perdonarla. No funcionó. El final de aquella historia de amor con la que los fans de la saga de vampiros fantaseaba, ya sabemos cómo terminó.

Kristen Stewart y Rupert Sanders en la promoción de la película de 'Blancanieves', donde se produjo el 'affaire'.

Cuando aflora el sentimiento de culpa

"Lo más duro es ver en la cara del otro el dolor que has causado y después tener que lidiar con ello", tiempo después de haber metido la pata y en una entrevista a 'The New York Times', Jay-Z confesaba lo que era un secreto a voces: que le había sido infiel a Beyoncé, y narraba el calvario que sufrió por su error. Por ese daño a la cantante del que era culpable.

"Tienes que sobrevivir y cuando entras en ese lugar, ¿qué sucede? Cierras todas las emociones y no puedes conectar. Incluso con las mujeres, por lo que no puedes conectarte con nada ni nadie… En mi caso, fue profundo. Y luego, todas las cosas pasan desde allí: la infidelidad", explicaba después de haber puesto de relieve que todo esto sucedía después de 15 años de relación y tres hijos, con el desgaste que eso conlleva. También con la complicidad que se genera y que permitió que la cantante le diera otra oportunidad.

Seguramente una de las infidelidades más sonadas, puede que incluso la más escandalosa, fue la del por entonces presidente de Estados Unidos Bill Clinton a su esposa, Hillary, con la becaria de la Casa Blanca Monica Lewinski. Una historia en la que esta última fue traicionada por una amiga, saliendo a la luz una información ante la que el mandatario no tuvo otra escapatoria que entonar el 'mea culpa'.

Monica Lewinsky, la mujer que se hizo famosa por ser el 'affaire' del presidente Clinton, en una imagen del pasado mes de febrero.

Tampoco había otra salida que tirar de sinceridad para Hugh Grant. En su caso, fue pillado mientras una mujer que no era Elizabeth Hurley, su pareja por aquel entonces (1995), le practicaba sexo oral en el interior de un coche. Las fotos, muestra inequívoca de lo que estaba haciendo, dieron la vuelta al mundo. ¿Cómo negar la evidencia?

En 2010, Sandra Bullock no se presentó al estreno de 'Blind Side'. La actriz excusó su ausencia refugiándose en "motivos personales". Estos no eran otros que el hecho de que estaba destrozada después de enterarse del 'affaire' que su por entonces marido, Jesse James, había tenido. A este no le quedó más remedio que emitir un comunicado reconociéndolo, para evitar que se especulara sobre una Sandra que no era más que una víctima en esta situación.

Jesse James admitió la infidelidad a Sandra Bullock.. Poco después, firmaban los papeles de divorcio.

Y si queremos un rostro nacional pero de repercusión internacional y que está de plena actualidad estos días, en esta lista podemos meter también a Alejandro Sanz. Fue en 2006 cuando el cantante reconoció haber tenido un hijo fuera de su matrimonio con Jaydy Michel (1998-2004). Un ejercicio de sinceridad y de responsabilidad, puesto que Alejandro siempre ha tratado a sus cuatro hijos en igualdad de condiciones.