Dice que es su casa soñada. De hecho, se ha pasado el último año decorando hasta el milímetro su apartamentoen Nueva York, lleno por fin de los objetos, obras de arte y mobiliario que la representan. Está claro que Gigi Hadid va a comenzar una nueva etapa vital en este 2020, con la llegada de su primer hijo junto a Zayn Malik y, ahora, también con nuevo hogar. La casa tiene dos habitaciones y respira espíritu bohemiopor todas partes, aunque quizá en algunos detalles se le ha ido un poco la mano. De hecho, algunas estancias pueden ocasionar una fatiga visual considerable, aunque nada está al nivel del curioso baño de Demi Moore. Te enseñamos las fotos.

Detalle del salón del apartamento de Gigi Hadid en Nueva York. pinit

No le podemos poner ni una sola pega al maravilloso sofá que ha elegido Gigi Hadid para renovar su casa: es un sueño para cualquiera. Además, tiene sentido que introduzca ciertos toques orientales en la decoración, ya que su familia tiene ascendencia libanesa. Sin embargo, en otros detalles contemplamos el 'postureo' millennial en todo su esplendor: en las viejas ediciones de revista que adornan la mesa (con la cantidad de polvo que cogen) y en los elementos 'mágicos' presentes: un enorme cuarzo y unas cartas del tarot.

En unaesquina del salón. los esquíes de la tatarabuela. pinit

En una esquina del salón nos encontramos con uno de esos elementos inexplicables: una modernísima tabla de 'snowboard' y, a su lado, unos esquíes que bien podrían ser de la taarabuela de Gigi Hadid. ¿Por qué introducir unos objetos tan poco prácticos y estéticos en la decoración? ¿Tendrán un significado sentimental? La verdad es que al lado de la obra de arte de los huevos fritos (con perdón) resultan de los más extraño...

En la nueva cocina del apartamento de Gigi Hadid todo es casi normal. Casi. pinit

Tampoco la cocina se ha salvado de incluir elementos extraños que distraen la lógica de lo que esperamos encontrar en una cocina. En un primer vistazo todo parece normal, hasta que adviertes que la (feísima) fuente de madera destinada a albergar fruta u otros alimentos para picar está llena de bolas de billar. Gigi Hadid explica que su casa es bohemia, pero tiene un punto surrealista a los Tim Burton que no nos esperábamos en una diva de la moda, la verdad.

Otro detalle de la cocina que funciona solo en teoría: pasta tras los cristales. pinit

No es un detalle de decoración nuevo: lo hemos visto tanto en casa de las famosas como en restaurantes italianos. Sin embargo, esta inyección de color añadida aumenta la sensación de exceso cromático que domina en toda la casa. Gigi Hadid se ha pasado con tanto color: no ha logrado un espacio relajante que invita a desconectar, sino demasiado impactante para los sentidos.

Un bolígrafo gigante recibe en la puerta del cuarto de baño de Gigi Hadid. pinit

Visto lo que llevamos visto de la renovación del apartamento de Gigi Hadid en Nueva York, no nos extraña nada el objeto que recibe en la puerta del cuarto de baño. Se trata de un bolígrafo gigante de color amarillo, que contrasta enormemente con un no menos grande cuadro de color rojo sangre. La verdad: no nos esperábamos este objeto más infantil que surrealista en Gigi Hadid.

El cuarto de baño de Gigi Hadid o cómo iluminar mal un espacio. pinit

Una vez dentro del cuarto de baño, constatamos lo obvio: las ganas de convertir cada rincón en algo único se lleva por delante el sentido práctico de casa estancia. Aquí, el homenaje a las portadas ilustradas de la revista "New Yorker" se carga por completo la iluminación, que no llega a compensar el peso y la oscuridad que produce tanto elemento ilustrado.

Otro lugar de la casa de Gigi Hadid en el que la mirada puede aturdirse. pinit

Otro encuentro con potencial para marear el ojo de quien baje la escalera: el tejido colorista de la maravillosa alfombra que recorre la escalera contra un cuadro absolutamente plagado de manchas de color. Es demasiado.

Más sorpresas en la entrada de las habitaciones: aquí, un trozo de chatarra. pinit

La entrada de las habitaciones de la casa renovada de Gigi Hadid destina muchas sorpresas, no todas agradables. Aquí, a las puertas del vestidor de la modelo (donde observamos una silla retro maravillosa), nos recibe un trozo de chatarra, parte de la trasera de un Chevrolet, en color verde lima.

La habitación toca fondo en el estilo rústico: parece la de una cabaña. pinit

En la habitación de Gigi Hadid nos encontramos con otro sobresalto: un estilo rústico elevado a la enésima potencia. Vale que a la modelo no le gusta nada ni el minimalismo, ni el estilo francés ni el bohemio ortodoxo, pero... ¿De verdad un cabecero para la cama y unas mesitas sacadas de una cabaña en el profundo bosque?

El cuarto de baño principal de la casa de Gigi Hadid: casi irreprochable. pinit

La única estancia que casi nos ha convencido al cien por cien en la casa renovada de Gigi Hadid es el cuarto de baño principal. Aquí la modelo se ha dejado de experimentos y se agradece. Eso sí: hubiéramos preferido que el mármol utilizado en la cocina y en este cuarto de baño no fuera el mismo. Por ponerle una pega, claro, por que es ideal.