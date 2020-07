31 jul 2020

Las estadísticas son incontestables: la cantidad de personas que optan porabrazar la solteríacrece en todo el mundo. Ya se habla de la sociedad más solitaria de la historia, con alrededor de un 25% de la población de los países ricos decidida a no casarse ni convivir, según datos del Pew Research Center. Estamos ante una de las pocas tendencias de estilo de vida verdaderamente globales: en Asia, la proporción de hogares unipersonales en Japón, Corea del Sur y Taiwan ronda el 33%, 24% y 22%, respectivamente. Es un fenómeno relacionado con lo que ya se llama "waithood" (algo así como "los que esperan"): personas que posponen emparejarse. Ahora mismo, más de la mitad de los jóvenes estadounideses (de 18 a 24 años) no tienen una relación sentimental. Además, la ratio de divorcios se ha doblado de 1970 a 2008 en 80 países del mundo, según un estudio de la Universidad de California. ¿Por qué extraña tanto que Brad Pitt o Charlize Theron estén solteros?

La extrañeza ante la soltería de Charlize Theron es un fenómeno interesante: nadie parece entender muy bien que una mujer prácticamente perfecta esté sin pareja. No solo le formulan la pregunta por su vida sentimiental una y otra vez: hasta una de sus hijas (tiene dos, adoptadas en Sudáfrica) le reclama que ponga un novio en su vida. "Hace unos días, iba en el coche con mis dos hijas y la pequeña exclamó: '¡Necesitas un novio!'", contó en una entrevista para el podcast de Diana Von Furstenberg "InCharge with DVF". "Le dije: 'De hecho no lo necesito. Ahora mismo me va muy bien tal y como estoy. Estoy saliendo conmigo misma'. Se quedó perpleja ante la idea. Jamás había contemplado que fuera posible".

Aunque la idea sea alucinante para la hija de Charlize Theron, no es exactamente una novedad. En noviembre del año pasado, Emma Watson también tuvo que recurrir a esta figura para responder a las insistentes preguntas sobre su soltería. "Tengo 29 y, dios mío, a veces siento hasta estrés y ansiedad ante los mensajes subliminales que te llegan si no tienes una casa, un marido y un bebé", explicó. "Me llevó tiempo aceptarlo, pero ahora soy feliz estando soltera. Yo lo llamo estar autoemparejada".

Brad Pitt también ha tenido que salir al paso de las presiones para que se empareje aclarando que está feliz en su soltería: hasta bromeó con el asunto en su discurso de agradecimiento en los últimos Premios Bafta. ¿Por qué la mitad del planeta que sí tiene pareja no termina de entender que la otra mitad prefiera no tenerla? Una teoría: se resisten a contemplar una verdad incómoda, puede que hasta inquietante. Que la pareja no es la única fórmula para tener una vida afectiva feliz.