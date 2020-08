12 ago 2020 mujerhoy

Continua el culebrón de Brad y Angelina. A pesar de que los dos actores se ha reiventado y están triunfando por separado, su divorcio sigue uniéndoles de una manera que parece poco amigable. Y es que después de que Angelina volviera a preocupar por su salud con su extrema delgadez, la pareja ha vuelto a ser noticia debido a que Angelina ha contraatacado en esta batalla legal presentado una moción en el tribunal de Los Ángeles que lleva su caso que aparten al juez por no haber informado acerca de su relación profesional con uno de los abogados de Brad Pitt.

Angelina asegura que John W. Ouderkirk debería ser apartado del proceso de divorcio porque no fue claro e informó tarde sobre otros casos en los que había trabajado con Anne C. Kiley, una de las letradas que representa Brad Pitt en Hollywood. Según el informe, "Ouderkirk no dio a conocer los casos que demuestran la relación de cliente actual, recurrente y en curso entre él y la consejera del demandado".

Y es que todo bien a raíz de que, como muchas parejas famosas, Jolie y Pitt contrataron a un juez privado para evitar que sus datos personales y económicos salieran a la luz, por lo que Angelina insiste en que la abogada de Brad Pitt había velado por los intereses financieros del juez Ouderkirk "para que su nombramiento -y la posibilidad de que afecte a su remuneración- se amplíe en un caso muy público".

Un hecho que no pretende permitir aunque se trate de un juez privado, ya que está obligado a cumplir las normas de uno público: "No importa si el Juez tiene o no preferencia pero bajo la ley de California está obligado a salir del caso al crear 'duda razonable' de su habilidad para mantenerse imparcial".