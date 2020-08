12 ago 2020

Enrique Ponce está viviendo el verano de su vida. Su amor con Ana Soria es una de las razones, pero no solo eso: está alegre, sus conocidos reconocen que se ha quitado 20 años de encima (los mismos que tiene su nuva pareja) e incluso, se ha lanzado a la vida musical. Cuando llegue septiembre, Dios dirá, pero el torero se encuentra viviendo una segunda juventud, tal y como afirma el papel cuché y los vídeos que se mueven a velocidades increíbles en las redes sociales. Sin embargo, no podemos decir lo mismo del verano de Paloma Cuevas.

La ex del torero que se ha mantenido callada todo este tiempo haciendo declaraciones mínimas y dejando claro en todo momento los años de amor que ha compartido con el torero y el respeto que siente por él, no obstante, tal y como ha publicado el medio Jaleos, fuentes cercanas a Paloma afirman que no se encuentra para nada en su mejor momento.

Es más, se encuentra confinada por decisión propia en su finca de jaén, sale de forma muy puntual y cuando es imprescinsible y sus prioridades ahora mismo son sus hijas y sus padres, ya que Victoriano Valencia no se encuentra bien de salud en estos momento.

Paloma reza mucho, ya que es muy devota y tiene incluso una capilla donde pasa muchas horas. La socialité, según fuentes cercanas a ella solo tiene una pregunta "¿Cuándo acabará todo esto?", ya que por su tranquilidad y por la de los que la rodean, mantendrá un perfil muy bajo y una vida discreta hasta que la tormenta haya pasado.