16 ago 2020

Eclipsando el lanzamiento de su nuevo tema 'Midnight Sky', Miley Cyrus ha confirmado de primera mano los rumores de ruptura junto a Cody Simpson, quien ha sido su pareja en el último año. El portal TMZ fue quien lanzó la noticia y aunque ésta finalmente ha sido cierta, la cantante no está dispuesta a que se creen historias falsas de nuevo.

A través de un directo en Instagram, Miley recordó el tratamiento de los medios sobre su divorcio con Liam Hemsworth y aseguró que es algo que no piensa volver a tolerar: "Hace un año, más o menos por estas fechas, los medios intentaron contar mi historia y controlar mi narrativa. Simplemente no voy a aceptar que vuelva a ocurrir eso".

Respecto a Cody ha querido dejar muy claro que aunque han tomado camino diferentes, solo ellos saben absolutamente la verdad sobre la separación: "Hoy se ha publicado en varios medios que mi novio y yo habíamos roto. Esos medios aseguraban que la noticia había sido confirmada por 'fuentes muy fiables', aunque lo cierto es que en una relación nadie es fiable excepto los que forman parte de ella".

Tampoco ha querido desaprovechar la ocasión para confirmar que ella y su ex seguirán siendo amigos y avisa: "No convirtáis esta historia en un drama si la semana que viene se publican fotos nuestras juntos porque hemos salido a comer pizza. Cody y yo hemos sido amigos durante 10 años y seguiremos siendo amigos, así que no convirtáis esto en algo que no es". Ahora sí, Miley está dispuesta a centrase en su música.