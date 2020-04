6 abr 2020

Desde que comenzó la cuarentena algunas famosas les ha dado por hacer yoga, otras prefieren hornear bizcochos, las hay que han optado por la pintura y las más osadas han decidido experimentar con sus artes como peluqueras caseras. Las primeras en atreverse a cortarse (más bien raparse) el pelo en su propia casa fueron Najwa Ninri y Pink; luego les siguieron siguieron Dua Lipa y Rosalía, que ahora lucen flequillo, y Chenoa, cuyo tijeretazos no fueron demasiado acertados… Ahora es Miley Cyrus la que también se anima a cortarse el pelo ella solita.

La cantante ha revelado durante un episodio de su nuevo programa de entrevistas en Instagram Live, Bright Minded, que se ha cortado el flequillo con un par de tijeras que tenía por ahí. De hecho, antes de que empezaran a salir los memes sobre su nuevo look capilar, ella se ha adelantado a asegurar que, sorprendentemente, el resultado es muy parecido al de Joe Exotic, un criador de tigres muy conocido en Estados Unidos, que ahora está de rabiosa actualidad porque es el protagonista del documental de Netflix Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. “Por suerte para mí, no voy a ver a nadie", ha bromeado Miley sobre su nuevo look.

En la imagen se aprecia el parecido que tiene el nuevo corte de pelo con el look capilar de Joe Exotic. pinit

Sin embargo, parece que a la intérprete de Breaking Ball le ha sabido a poco su corte de pelo, por lo que ha decidido atreverse también a hacer lo propio con el pelo de su novio, Cody Simpson. Él mismo ha revelado en las redes sociales que la culpable de su cabeza rapada no es otra que su chica. “Ella lo hizo, por ciertozz”, ha asegurado Simpson refiriéndose a su nuevo aspecto capilar. "Todo es culpa suya", ha añadido de manera jocosa, a lo que Miley ha replicado: “Estaba loco por mi propio corte de pelo, así que tuve que darle a Cody un pequeño cambio de imagen también”.

Miley es de las que no pueden estarse mucho rato quietecitas, por lo que seguro que volvemos a tener noticias suyas pronto. ¿Se atreverá en la siguiente ocasión con un tinte de pelo radical o incluso a raparse la cabeza ella misma? Se abren las apuestas.