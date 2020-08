25 ago 2020

Eva Longoria es una de esas celebrities que siempre ha tenido un hueco especial en nuestros corazones. La productora y protagonista de 'Mujeres desesperadas' (anda que no ha llovido desde que se estrenó la serie) no solo es todo un ejemplo a seguir en materia humanitaria, si no que además, es un referente en lo que a la maternidad se refiere: Longoria se quedó embarazada a los 42, haciendo caso amiso a todos aquellos que decían que "ya no tenía edad". Tras el parto, abogó por una recuperación lenta, sin someterse a dietas o un estilo de vida extremo para conseguir ese estadounidense "bounce back" cuando hablamos del peso del embarazo. Eva se centro en su nueva vida, en disfrutar de su hijo Santiago Enrique y en recuperarse a su ritmo, simpre haciendo caso a su cuerpo y sus tiempos.

Video: Los famosos y sus cambios de peso

Dos años después Eva se siente más fuerte que nunca, tanto física como mentalmente y no duda en compartir con sus seguidores de las redes sociales su estilo de vida, que no es otro que uno saludable y equilibrado (que no cunda el pánico: también hay espacio para caprichos).

La actriz daba la bienvenida el viernes pasado a su fin de semana con una instantánea de ella en el gimnasio sujetando pesas. Con un copy de lo más sincero "Poniéndome a ello antes del fin de semana" demostraba que hasta las celebrities descansan los sábados y domingos del gimasio.

Eso sí, ayer lunes comenzaba la semana con buen pie compartiendo una fotografía en la podíamos ver a Eva en una pose de yoga, "el dancarín", no apto para cualquiera, por mucho yoga que se haya hecho en casa esta cuarentena. En un paraje idílico, rodeada de aguas cristalinas, la actriz ha decidio mandar un mensaje a sus fans luciendo tipazo en bañador "Comenzando la semana con un estado mental muy zen", algo que deberíamos hacer todos dadas las circunstancias.

¿Se puede hacer yoga y lucir 'todopoderosa' a la vez? Para Eva, es (muy) posible. Ojalá la historia fuese la misma en el salón de casa...