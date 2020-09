9 sep 2020

Desde que saltara la noticia de la separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas (las palabras del amor que el diestro no ha sido capaz de borrar), hace casi dos meses, no ha habido ni un solo día que no hayan tenido el foco mediático sobre sus cabezas. Una presión que les ha pasado factura. El torero ya lo manifestó públicamente, pidiendo respeto y anunciando que no le iba a temblar el pulso a la hora de emprender medidas legales contra todos aquellos que mintieran sobre él, su familia o su entorno.

Ahora, parece que esa presión es la que podría llevar a Paloma a realizar un movimiento inesperado. Tan inesperado como hacer las maletas y marcharse de España durante el próximo curso escolar. Al menos, así lo aseguran desde la revista 'Hola', que sostienen que la información les llega desde alguien muy cercano a una Cuevas que necesita respirar lejos de este ambiente que se ha generado alrededor de su divorcio.

La mencionada publicación indica que la decisión habría sido consensuada con Enrique, que vería con buenos ojos esta medida para proteger a la familia. No podemos obviar que, a pesar del punto y final a su matrimonio, la relación entre ellos es buena. Tanto, que como ya comentábamos días atrás, para el divorcio tan solo han contratado a un abogado que tratará que el acuerdo sea lo más justo para ambas partes.

Es cierto que todo dependerá de la situación sanitaria que se tenga en ese momento, porque la incertidumbre sobre la pandemia no ha decrecido, a pesar de llevar ya medio año conviviendo con ella. Pero ambos piensan que es lo mejor. Que será un paso complicado, pero que facilitará las cosas y hará que puedan vivir con una tranquilidad.